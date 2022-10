Yan da Rússia marca oponente do UFC como ‘aspirante a Conor McGregor’ — CMIO Esportes

O competidor peso galo americano Sean O’Malley é um “Projeto UFC” que está desesperado para imitar Conor McGregor, de acordo com o rival russo Petr Yan.

O ex-campeão até 135lbs Yan está se preparando para enfrentar o azarão O’Malley no UFC 280 em Abu Dhabi na noite de sábado, enquanto o russo se reconstrói para outra potencial disputa de título.

O siberiano é o forte favorito contra o número 11 do ranking O’Malley, mesmo que o colorido americano ofereça uma ameaça por suas habilidades de trocação.

O confronto surpreendeu a muitos quando foi anunciado, considerando a escalada de classe para O’Malley com base em sua oposição anterior no octógono, onde ele acumulou um recorde de 7-1 em seu tempo no UFC.

O chefe do UFC, Dana White, afirmou que o confronto com Yan pode ser um momento semelhante para ‘Sugar’ ao que Conor McGregor enfrentou quando o irlandês nocauteou José Aldo para conquistar o título dos penas em 2015.













Yan, 29, sugeriu que havia algumas semelhanças – mas talvez não do jeito que White estava pensando.

“Considerando o outro lado das coisas, você pode definitivamente compará-lo com a luta Conor-Aldo” Yan disse à mídia em um evento de imprensa em Abu Dhabi, de acordo com o MMA Fighting.

“Sean é um projeto do UFC e um aspirante a Conor, mas o resultado desse confronto será diferente.

“Você já viu minha luta com Aldo” acrescentou Yan, que derrotou a lenda brasileira para conquistar o título vago dos galos do UFC em julho de 2020.

Yan perderia esse status em circunstâncias controversas quando foi desqualificado por uma joelhada ilegal contra Aljamain Sterling no UFC 259 em março de 2021.

Yan reconstruiu com uma vitória impressionante contra Cory Sandhagen para conquistar o título interino no final de 2021, mas estava do lado errado de uma decisão contra Sterling em sua revanche em abril – um resultado que alguns, incluindo o presidente do UFC, White discordaram.

No card do UFC 280, na Etihad Arena, na noite deste sábado, Sterling defende seu título contra o ex-campeão peso galo TJ Dillashaw.

White já indicou que o vencedor do concurso Yan-O’Malley estaria na fila para um curto no vencedor no confronto Sterling-Dillashaw.













Yan reconheceu que O’Malley, 27, oferece uma proposta potencialmente complicada, mas ‘No Mercy’ disse que ele estaria em seu jogo no sábado.

“Sem dúvida ele tem uma boa trocação e um estilo muito pouco ortodoxo, mas se considerarmos a parte mental das coisas, acredito que sou mais forte”, disse. disse o russo.

“Sei que são três rounds, é uma distância diferente. Preciso estar tão focado quanto antes, só preciso ser mais nítido.”

Yan tem 16 vitórias e 3 derrotas em sua carreira profissional e 8 vitórias e 2 derrotas no UFC.

O card do UFC 280 de sábado será encabeçado por outro lutador russo, já que Islam Makhachev pretende conquistar o cinturão vago dos leves, uma vez detido pelo companheiro de equipe e mentor Khabib Nurmagomedov, quando enfrentar o ex-campeão brasileiro Charles Oliveira.