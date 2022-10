Chefe do UFC revela chance de disputa de título para ‘selvagem’ russo – CMIO Esportes

Dana White indicou que o vencedor da luta entre Petr Yan e Sean O’Malley teria uma chance de ouro

O russo Petr Yan vai ganhar outra chance pelo título dos galos se superar a ameaça do perigoso americano Sean O’Malley no UFC 280 neste fim de semana, de acordo com o chefe da promoção Dana White.

Yan enfrenta O’Malley em uma luta até 135lbs em Abu Dhabi, que precede o confronto pelo título entre o campeão Aljamain Sterling e o ex-duas vezes governante peso galo TJ Dillashaw.

Questionado se a vitória de Yan ou O’Malley automaticamente configuraria uma luta pelo título para qualquer um dos lutadores, White indicou que seria o caso.

“Sim, esta é uma daquelas lutas em que Petr Yan é o cara número um do mundo” White disse a Robbie Fox da Barstool Sports.

“O’Malley tem 27 anos, ele tem 15-1. Ele tem experiência para essa luta, tem vantagem de altura e alcance, tem poder de nocaute.

“[O’Malley’s] tem todas as ferramentas para vencer esta luta, ele só tem que ir lá e fazê-lo.

“Não é tarefa fácil, Petr Yan é um selvagem absoluto, mas houve essa comparação recentemente onde Sean O’Malley disse que adoraria ser o próximo Conor McGregor e o próximo superstar global, bem, é sobre vencer lutas importantes.

“Ele já tem aquela coisa que as pessoas gostam, mas é sobre vencer lutas importantes. Essa luta para ele é como a luta de José Aldo do Conor”.

O ex-campeão peso-galo Yan, de 29 anos, pretende voltar à disputa pelo título depois de perder o título em circunstâncias contenciosas para Sterling em Las Vegas em março de 2021.

O russo, que derrotou a lenda brasileira José Aldo para conquistar o título, foi desclassificado por uma joelhada ilegal na quarta rodada no rival americano Sterling, quando parecia bem preparado para a vitória.

Yan reconstruiu com uma vitória impressionante sobre Cory Sandhagen no final de 2021, mas sofreu uma derrota por pontos para Sterling em sua revanche no UFC 273 em abril – um resultado que alguns, incluindo o presidente do UFC, White discordaram.

Yan possui um recorde geral de 16-3 em sua carreira, incluindo oito vitórias em dez visitas ao octógono do UFC.

O siberiano será de longe o teste mais severo até hoje para O’Malley, embora o americano colorido tenha apresentado suas capacidades em uma série de exibições de Performance da Noite, e sua única derrota na carreira continua sendo uma derrota por nocaute técnico em 2020 para Marlon Vera.

O card do UFC 280 no sábado será encabeçado pelo confronto pelo título dos leves entre o russo Islam Makhachev e o ex-campeão brasileiro Charles Oliveira, enquanto a co-luta principal vê Sterling defender seu cinturão dos galos contra Dillashaw.