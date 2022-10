Delegação russa desafia ameaças de boicote para participar de reunião olímpica — CMIO Esportes

Autoridades russas estão na Coreia do Sul para uma assembleia da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC)

Uma delegação russa chegou para uma assembléia da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC) na Coreia do Sul, determinada a participar plenamente dos procedimentos, apesar das ameaças de boicote de alguns países ocidentais.

O presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, está liderando o grupo de seu país que participa da Assembleia Geral da ANOC, realizada em Seul de 18 a 21 de outubro.

O ROC compartilhou imagens dos primeiros procedimentos em seu canal Telegram na terça-feira, escrevendo: “A delegação do Comitê Olímpico Russo está participando pessoalmente dos trabalhos da XXVI Assembleia Geral da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC) em Seul.

“O presidente do ROC, Stanislav Pozdnyakov, está participando da reunião do Comitê Executivo da ANOC agora.”

Oficiais do ROC e do Comitê Olímpico Nacional da República da Bielorrússia (NOCRB) não foram sancionados diretamente pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), apesar do órgão global recomendar a proibição de todos os atletas dos dois países por causa do conflito na Ucrânia.

A presença russa e bielorrussa em Seul desencadeou uma reação irada de alguns setores, com a Letônia ameaçando um boicote direto, enquanto vários colegas ocidentais expressaram sua insatisfação, de acordo com Inside the Games.

No entanto, o presidente do ROC, Pozdnyakov, enfatizou no início deste mês que sua organização permaneceu em contato regular com o COI, mesmo diante das controversas sanções impostas contra atletas russos em vários esportes.

"A interação com o COI não parou por um dia desde 24 de fevereiro. Somos participantes plenos do movimento olímpico, o que não pode ser dito sobre nossos atletas ainda", Pozdnyakov disse na semana passada.













O presidente do COI, Thomas Bach, indicou à mídia italiana em setembro que sua organização poderia reverter sua recomendação de proibição de atletas russos e bielorrussos, mas apenas se eles estivessem dispostos a “distanciar-se” das ações de seus governos.

Pozdnyakov mais tarde criticou essas declarações por permitirem que a política prejudique ainda mais o esporte, mas disse que levantaria a questão do retorno de atletas russos na assembleia da ANOC – em particular em relação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Vemos que nossas vozes, de uma forma ou de outra, estão começando a ser ouvidas” o ex-campeão olímpico de esgrima disse anteriormente sobre sua presença na Coreia do Sul.

Espera-se que mais de 200 Comitês Olímpicos Nacionais (CON) participem da Assembleia Geral da ANOC esta semana, com a maioria das delegações presentes pessoalmente.