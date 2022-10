Oficial de esportes dá de ombros ao último movimento anti-Rússia – CMIO Esportes

O chefe de ginástica russo, Vasily Titov, respondeu depois que colegas holandeses disseram que boicotariam um congresso internacional

O presidente da Federação Russa de Ginástica Artística, Vasily Titov, disse que um grande congresso em Türkiye no próximo mês não será prejudicado, apesar de autoridades da Holanda serem as últimas a anunciar um boicote por causa da participação russa.

Um relatório do Inside the Games na terça-feira afirmou que as autoridades holandesas se juntariam ao boicote já declarado por colegas da Noruega, Ucrânia, Polônia, Lituânia, Estônia e Itália.

Todas as nações disseram que não participarão do Congresso da Federação Internacional de Ginástica (FIG) em Istambul, de 11 a 12 de novembro, porque delegações russas e bielorrussas estarão presentes.

Respondendo à notícia, o oficial russo de ginástica, Titov, disse que a grande maioria dos membros da FIG ainda estaria presente.













“A FIG inclui 143 países. Mesmo que oito países não participem, ainda há quórum para tomar decisões, este é o primeiro ponto”, Titov disse à RIA Novosti.

“Em segundo lugar, cada federação tem o direito de participar ou não. Lamento que meus colegas estejam politizando sua participação no congresso.

“Continuamos sendo membros da federação internacional, por isso devemos participar de todos os eventos organizados pela FIG. Não há boicote em massa”.

O Congresso da FIG foi originalmente planejado para a cidade norueguesa de Sandefjord, mas foi transferido depois que a Federação Norueguesa de Ginástica disse que autoridades russas e bielorrussas não poderiam comparecer devido à pressão das autoridades e políticos olímpicos noruegueses.

Türkiye mais tarde interveio para sediar o encontro pelo segundo ano consecutivo.

O presidente da FIG, Morinari Watanabe, insistiu que as delegações russas e bielorrussas devem ser autorizadas a participar, pois são representantes neutros de seu local, em vez de funcionários eleitos do governo.













Espera-se que Titov, que é membro do Comitê Executivo da FIG, esteja entre uma delegação russa de cinco fortes em Istambul.

Eles são livres para participar, apesar da FIG ter anunciado em março que os ginastas russos e bielorrussos seriam banidos de todas as suas competições até novo aviso por causa do conflito na Ucrânia.

Nesta semana, o presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, está participando de uma Assembleia Geral da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC) em Seul, Coréia do Sul.

Pozdnyakov descreveu sua participação como um passo positivo para promover os interesses dos atletas russos, que enfrentam proibições radicais de competições internacionais.