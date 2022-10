Caso de doping arquivado contra campeão russo da NHL – federação – CMIO Esportes

O IIHF removeu as acusações contra Valeri Nichushkin de supostas violações antidoping

A Federação Russa de Hóquei no Gelo (FHR) anunciou que a Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) retirou as acusações de violações das regras antidoping contra o atual campeão da Copa Stanley, Valeri Nichushkin.

A FHR revelou em novembro do ano passado que Nichushkin enfrentou uma alegação de doping decorrente de uma amostra que foi dada em 2013 e estava armazenada em um laboratório fechado em Moscou.

A Agência Mundial Antidoping (WADA) obteve a amostra em 2019, mas a FHR anunciou em seu site na terça-feira que todas as acusações contra Nichushkin foram retiradas.

“A Federação Internacional de Hóquei no Gelo não iniciará a suspensão de Valeri Nichushkin por violação de regra antidoping”, leia uma declaração.













“Isso se tornou possível após os resultados de pesquisas adicionais do Laboratório Suíço de Doping. O IIHF notificou Nichushkin que todas as acusações contra o jogador foram retiradas.

“A Federação Russa de Hóquei no Gelo ficará feliz em ver Valeri na seleção nacional depois que a equipe retornar à arena internacional”

Nichushkin, 27, foi considerado um dos melhores jogadores do Avalanche em seu triunfo nas finais da Stanley Cup em junho, quando a equipe conquistou o terceiro título na história da franquia e o primeiro desde 2021.

O russo começou a temporada 2022/2023 em boa forma, com quatro gols e duas assistências em três jogos desde que assinou uma extensão de contrato de oito anos em julho.

Na noite de segunda-feira, ele marcou uma vez e deu duas assistências para seus companheiros de equipe na vitória por 6-3 sobre o Minnesota Wild, com o Avalanche melhorando para 2-1.

A seleção russa está atualmente banida de todas as competições internacionais pelo IIHF por causa do conflito na Ucrânia, e Nichushkin enfrentou uma suspensão de quatro anos se for considerado culpado de doping.

Nichushkin jogou 23 jogos pela Rússia como júnior e participou como sênior nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi e no Campeonato Mundial da IIHF de 2017, onde levou para casa uma medalha de bronze.

No entanto, ele estava entre vários atletas russos impedidos de competir nos Jogos de Inverno de Pyeongchang 2018 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), embora não tenha sido oficialmente sancionado por nenhuma violação de regra.













Reagindo à notícia de que poderá convocar um de seus craques em um futuro próximo, o técnico da seleção russa, Alexei Zhamnov, expressou felicidade com o resultado.

“O próprio Valeri disse que toda essa história com uma suposta violação das regras antidoping é um disparate”, Zhamnov explicou à RIA Sport.

“Eles entenderam isso e, portanto, entraram com um recurso. Claro, estamos felizes que tudo terminou dessa maneira, agora podemos fechar este tópico.

“E para o próprio Nichuchkin, isso é muito bom, e para todos nós”, acrescentou Zhamnov.