Indonésia demolirá local de tragédia em massa — CMIO Esportes

Mais de 130 torcedores foram mortos no Estádio Kanjuruhan em Malang este mês

A Indonésia vai demolir o estádio em Malang, onde pelo menos 131 torcedores foram mortos no início deste mês, quando uma debandada eclodiu após uma partida.

O presidente do país do Sudeste Asiático, Joko Widodo, anunciou os planos na terça-feira e disse que o Estádio Kanjuruhan será reconstruído de acordo com os padrões de segurança estabelecidos pela FIFA.

Widodo revelou a notícia após se reunir com o presidente do órgão global de futebol, Gianni Infantino.

Com a Indonésia pronta para sediar a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA 2023, ele concordou em formar uma força-tarefa com Infantino antes do evento no próximo ano.













O líder indonésio admitiu que sua pátria deve “transformar completamente” como administra o futebol.

Infantino apareceu ao lado dele e disse que é imperativo que os torcedores sintam que receberam um ambiente seguro para desfrutar do esporte.

“Este é um país do futebol, um país onde o futebol é uma paixão para mais de 100 milhões de pessoas”, disse Infantino.

“Devemos a eles que, quando veem uma partida, estejam seguros e protegidos”.

A queda mortal em 1º de outubro foi causada quando os torcedores tentaram deixar o estádio depois que o Arema FC foi derrotado pelo rival Persebaya.

Foi alegado que a polícia lançou gás lacrimogêneo em fãs, o que fez com que milhares de espectadores corressem para as saídas onde centenas foram mortos e feridos.

Uma investigação publicada na semana passada não apenas descobriu que a tragédia foi causada pela aplicação de gás lacrimogêneo nas arquibancadas pela polícia – o que é proibido pela FIFA como medida de controle de multidões – mas também pelo estádio estar lotado além da capacidade, portas de saída trancadas e liga. autoridades que pressionam para que o jogo seja realizado em uma noite de sábado para obter maiores índices de audiência na televisão.













Seis pessoas, incluindo policiais e organizadores, enfrentam acusações criminais pela tragédia e serão atingidas por negligência criminosa, causando acusações de morte com pena máxima de cinco anos.

Investigadores pediram à diretoria da Associação de Futebol da Indonésia que renuncie “como uma forma de responsabilidade”, mas Infantino garantiu à Indonésia que não será destituída da Copa do Mundo Sub-20 de 2023 como parte das consequências do incidente de Malang.

O Estádio Kanjuruhan não estava programado para sediar nenhum jogo durante o torneio, que verá 24 países competirem em seis cidades indonésias no próximo verão.