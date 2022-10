Julgamento por fraude de Neymar começa em Barcelona — CMIO Esportes

O craque do futebol brasileiro está no banco dos réus com outros oito na capital catalã

O julgamento por fraude do atacante do Paris Saint-Germain Neymar Jr e outros oito começou nesta segunda-feira em Barcelona, ​​quando o brasileiro compareceu ao tribunal na capital catalã.

Testemunhas dizem que Neymar parou para dar autógrafos no aeroporto El Prat antes de seguir para o Tribunal Provincial, onde seu julgamento começou por volta das 10h, horário local.

Vestido de preto, Neymar foi visto conversando e rindo com o pai, assim como o ex-presidente do FC Barcelona, ​​Sandro Rosell.

Neymar, seu pai e Rosell estão sendo julgados por fraude e corrupção em relação à transferência de Neymar em 2013 do clube de infância Santos para o Barça.

Outros réus incluem a mãe de Neymar, representantes do Santos e do Barça, outro ex-presidente do Barça, Josep Bartomeu, e o ex-presidente do Santos, Odilio Rodrigues.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Neymar enfrenta pedidos de prisão

Os promotores da Espanha estão pedindo uma pena de dois anos de prisão para Neymar, 30, e uma multa de € 10 milhões (US$ 9,8 milhões). No entanto, seus representantes legais Baker McKenzie devem argumentar que os tribunais espanhóis não têm jurisdição para processar a família de Neymar porque a transferência de 2013 envolveu um brasileiro no Brasil.

Rosell, que já cumpriu 20 meses atrás das grades por lavagem de dinheiro em relação aos direitos audiovisuais de 24 partidas do Brasil, está enfrentando demandas dos promotores por uma pena de prisão de cinco anos, enquanto o Barcelona foi atingido por pedidos de 8,4 milhões de euros. $ 8,2 milhões) multa.

Neymar, craque brasileiro e do PSG, chega ao tribunal para um julgamento na Espanha para determinar se ele e outros cometeram fraude quando chegou ao Barcelona vindo do Santos em 2013. pic.twitter.com/Ryy4nxx8i5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) 17 de outubro de 2022

O julgamento se concentra nas reivindicações feitas pela empresa de investimentos brasileira DIS, que já detinha 40% dos direitos de Neymar quando ele jogava pelo Santos. Ele acredita que perdeu o corte legítimo da transferência do jogador, porque o valor da transferência foi supostamente subestimado.

“Neymar, com a conivência de seus pais e das diretorias do Barcelona e do Santos, traiu a confiança dos meus clientes. afirmou o advogado da DIS, Paulo Nasser, em uma entrevista coletiva em Barcelona na semana passada.

“O custo real da transação (entre Santos e Barcelona) foi de € 82 milhões (US$ 80 milhões), e apenas € 17 milhões (US$ 16,6 milhões) apareceram como a transferência oficial”. disse Nasser.

Bartomeu, que era então vice-presidente do Barça, inicialmente alegou que a taxa de transferência de Neymar era de € 57,1 milhões (US$ 55,6 milhões). Um dia depois que Bartomeu renunciou ao cargo de presidente em 23 de janeiro de 2014, no entanto, o Barça revelou que o acordo havia custado € 86,2 milhões (US $ 88,4 milhões).

O Barça foi posteriormente investigado por fraude fiscal, e Santos processou sem sucesso para receber mais do que os € 17,1 milhões (US$ 16,6 milhões) que receberam inicialmente.

Nasser também afirma que Neymar não foi vendido pelo maior lance em 2013, já que outros clubes ofereceram até € 60 milhões (US$ 58,5 milhões), e rumores se espalharam de que Barça e Santos fecharam um acordo por € 40 milhões (US$ 38,9 milhões). que Neymar não ouvia propostas de outros clubes para o jogador.













Nasser e DIS exigiram uma pena de cinco anos de prisão para Neymar, que se juntou ao PSG em um acordo recorde mundial de € 222 milhões (US $ 216,4 milhões) depois que sua cláusula de rescisão do Barça foi ativada em 2017.

A DIS está buscando multas no valor total de € 149 milhões (US$ 145,2 milhões) e que Neymar seja desqualificado pela duração de qualquer sentença proferida pelo juiz no final do julgamento, que deve durar sete dias.

Todos os nove réus negaram anteriormente qualquer irregularidade. Na tarde desta segunda-feira, o tribunal deve ouvir André Cury, que já foi representante do Barça no Brasil e cuja declaração sobre o acordo de 2013 pode ser fundamental para o caso.

Não se sabe se Neymar deverá comparecer a cada dia do julgamento. Ele deve testemunhar na sexta-feira, mas pode tentar mudar a data com o PSG programado para jogar fora de casa contra o Ajaccio na Ligue 1 à noite.

Neymar perdeu um recurso sobre seu caso no Supremo Tribunal espanhol em 2017, o que abriu caminho para o julgamento de hoje considerado o segundo pela mídia espanhola.