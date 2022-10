Alpinista iraniano abandona hijab em ‘ato de desafio’ (VÍDEO) – CMIO Esportes

A alpinista iraniana Elnaz Rekabi ganhou as manchetes ao se tornar a segunda atleta feminina de seu país a competir em público sem usar o tradicional lenço hijab.

A atleta de 33 anos se tornou viral por seu ato de desafio, com um clipe mostrando-a escalando uma parede com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo durante uma aparição na final do Campeonato da Federação Internacional de Escalada Esportiva no domingo.

Rekabi, uma alpinista talentosa que conquistou mais de 80 medalhas em sua carreira, terminou em quarto lugar no evento na capital sul-coreana.

Mas sua declaração ocorre em meio a semanas de protestos no conservador país persa, que foram desencadeados pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia de moralidade por violar o código de vestimenta islâmico.

Esta é apenas uma das conquistas corajosas resultantes da revolta nacional do povo iraniano Elnaz Rekabi, em uma jogada histórica, participou, por escolha própria, sem hijab obrigatório nas Finais de Montanhismo Asiático. #مهسا_امینیpic.twitter.com/x2EojrbWsb — Dra. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) 16 de outubro de 2022

Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres são obrigadas a usar um hijab no Irã.

Rekabi foi elogiada nas redes sociais por seu ato, mas foram levantadas preocupações sobre possíveis repercussões que ela pode enfrentar quando chegar em casa.

Embora ela tenha sido chamada “audaz,” “corajoso” e “poderoso,” também foi previsto que Rekabi pode ser processado.

Um jornalista iraniano, Sima Sabet, disse que Rekabi fez uma “declaração muito poderosa”.













“Ela pode não ter permissão para fazer parte da equipe nacional novamente, ou [might] ser punida, mas ela mostrou ao mundo como é uma mulher iraniana”, acrescentou Sabet.

Diz-se que Rekabi é apenas a segunda mulher iraniana a competir em público sem lenço na cabeça depois que o boxeador Sadaf Khadem se tornou o primeiro em 2019.

Khadem também fez história como a primeira mulher iraniana a vencer uma luta de boxe ao derrotar Anne Chauvin em três rounds, mas ela decidiu cancelar seu voo da França para a capital iraniana, Teerã, depois que um mandado de prisão foi emitido contra ela.

A Federação Iraniana de Boxe se distanciou da luta de Khadem.

Em comunicado, disse que “Como o boxe feminino não é um esporte sancionado pela Federação de Boxe da República Islâmica do Irã, a organização, treinamento e participação neste esporte não estão relacionados a esta federação e são responsabilidades do organizador e do participante.”