Rival revelado para o russo Makhachev se ele conquistar o título do UFC — CMIO Esportes

Dana White acredita que Alexander Volkanovski lutando pelo título dos leves a seguir ‘faz sentido’

O campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski, deve ter a chance de se tornar um campeão dos dois pesos ao enfrentar o vencedor da disputa pelo cinturão dos leves deste fim de semana entre Islam Makhachev e Charles Oliveira, de acordo com o presidente da promoção, Dana White.

Volkanovski esteve recentemente competindo por uma chance de subir para o peso leve e lutar pelas principais honras.

“Eu mereço isso”, afirmou o australiano, que atualmente é classificado pelo UFC como seu melhor lutador pound-for-pound.

Falando com Robbie Fox da Barstool Sports em um podcast na segunda-feira, White disse que “faz sentido” para Volkanovski enfrentar o vencedor da luta principal do UFC 280 pelo título dos leves.

Esse será o ex-campeão de 155 libras Oliveira ou o fenômeno de luta do Daguestão Makhachev.













E Volkanovski, que está escalado como substituto em Abu Dhabi no sábado, afirmou que está torcendo para que o brasileiro Oliveira reconquiste o título que perdeu na balança antes de parar Justin Gaethje no UFC 274.

“Eu diria que Charles seria o melhor oponente”, Volkanovski disse durante uma aparição no The MMA Hour.

“As pessoas dizem que sim, estilisticamente, mas obviamente há muito hype em torno de Charles.

“Todo mundo o considera o campeão, então se eu vencê-lo, todo mundo vai me considerar o campeão.

“Se eu fosse enfrentar o Islã, tenho certeza que as pessoas ainda diriam que sou campeão, mas ainda vou ter que vencer Charles. Você enfrenta Charles, é uma luta maior, porque ele tem muito hype sobre ele”, disse. Volkanovski acrescentou.

Depois de defender seu título quatro vezes e vencer Max Holloway pela terceira vez na última vez, Volkanovski ficou sem adversários em 145lbs.

Com 34 anos, ele está no auge de seus poderes, tornando este um momento perfeito para uma aventura no peso leve que ele afirmou anteriormente que deve ser pelo título.













Com o UFC confirmando que retornará à Austrália em fevereiro, o UFC 284 na RAC Arena em Perth parece fornecer a plataforma perfeita para a potencial superluta.

Expressando persistentemente o desejo de enfrentar Conor McGregor em sua terra natal, no entanto, Oliveira pode ficar desapontado por ter que ir para o Down Under se vencer Makhachev.

“Isso seria perfeito,” Oliveira confirmou quando investigado sobre um confronto com o ex-campeão peso-pena e peso leve McGregor, que foi cotado para a Arena Neo Química, casa de seu time de futebol favorito, o Corinthians, em São Paulo.

“Essa é minha opinião há muito tempo. Seria muito bom lutar contra o Connor,” acrescentou Oliveira.