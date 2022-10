Estrela do Manchester United é presa novamente — CMIO Esportes

O atacante do Manchester United, Mason Greenwood, foi preso pela Polícia da Grande Manchester por supostamente violar os termos das condições de fiança estabelecidas após uma prisão inicial de janeiro por acusações de estupro e agressão.

Greenwood, 21, foi detido no início do sábado em sua casa em Bowden, Greater Manchester, com vários relatos da mídia britânica sugerindo que ele havia tentado entrar em contato com sua suposta vítima.

O jogador de futebol internacional da Inglaterra foi preso pela primeira vez em janeiro depois que imagens e vídeos chocantes foram postados online por sua ex-parceira Harriet Robson, que alegou que Greenwood a havia submetido a violência doméstica e agressão sexual.

Ele também foi questionado sobre as alegações que ele fez “ameaças de matar” contra a suposta vítima.

Greenwood foi libertado da custódia policial em 2 de fevereiro e aguarda mais desenvolvimentos em seu caso. Sua fiança foi estendida em junho.

O Manchester United está ciente da última prisão de Greenwood, mas se recusa a comentar enquanto uma investigação policial está em andamento.

O jogador continua suspenso por tempo indeterminado pelo clube após as alegações iniciais.

Um porta-voz da Polícia da Grande Manchester confirmou no sábado que um homem de 21 anos foi preso e que eles estão progredindo na investigação.

“A polícia da Grande Manchester está ciente de uma alegação sobre um homem de 21 anos que viola suas condições de fiança e uma prisão foi feita no sábado, 15 de outubro de 2022”, disse.

“As consultas estão em andamento neste momento.”

Greenwood era um produto altamente cotado da academia de jovens do Manchester United e assinou um contrato com o clube aos seis anos de idade, antes de fazer sua estreia no time principal aos 17.

Ele fez 129 jogos pelo Manchester United, marcando 35 gols, e tem uma internacionalização pela Inglaterra, mas não foi selecionado novamente pelo técnico Gareth Southgate depois que ele quebrou as diretrizes do Covid-19 no hotel da equipe após a vitória de seu país por 1 x 0 contra a Islândia em Setembro 2020.