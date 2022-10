UFC lança lutas de realidade virtual apoiadas por Zuckerberg (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os fãs de luta receberam assentos virtuais ao lado da gaiola quando uma nova fronteira de luta foi lançada

O UFC e o Meta de Mark Zuckerberg se uniram para dar aos fãs de luta a oportunidade de se sentar ao lado do cage em um evento de artes marciais mistas no conforto de suas próprias salas de estar, com o primeiro evento sendo transmitido na noite de sexta-feira.

A Meta, empresa controladora do Facebook, deu passos significativos no desenvolvimento de um mundo de tecnologia de realidade virtual, investindo bilhões de dólares em sua plataforma ‘Metaverse’ cada vez mais difamada – mas se isso ainda tem um caminho a percorrer antes de ser totalmente adotado por seu potencial base de usuários, Zuckerberg e Meta parecem confiantes de que a realidade virtual representará uma nova fronteira quando se trata de assistir MMA.

A parceria entre Meta e UFC foi anunciada no início desta semana e veio depois que Zuckerberg e sua esposa Priscilla Chan compareceram a um card de luta nas instalações do UFC Apex nos arredores de Las Vegas, depois que o chefe do UFC, Dana White, revelou nos dias anteriores que o evento estava sendo encerrado. aos fãs e à mídia.

A nova tecnologia teve sua estreia de prova de conceito em um card de luta da Legacy Fighting Alliance (LFA) na sexta-feira. LFA é transmitido na plataforma digital Fight Pass do UFC.

“Os fãs entrarão em um ambiente imersivo no Meta Horizon Worlds, onde poderão ver e conversar com outros fãs em tempo real, enquanto desfrutam de visualizações de VR sem precedentes de toda a ação emocionante no LFA Octagon, incluindo golpes, quedas, grappling e muito mais”, foi anunciado em um comunicado de imprensa antes do evento.

“A YBVR produzirá LFA 144 em VR180, um formato de vídeo de realidade virtual que oferece aos espectadores um panorama de 180 graus do evento.”

E a julgar pelos vídeos do evento filtrando pelas mídias sociais, a nova tecnologia pode levar algum tempo para se acostumar – mas certamente poderia ser algo que uniria os fãs de luta de todo o mundo e lhes daria uma perspectiva em primeira pessoa do que é. gosto de ter os melhores lugares da casa em alguns dos maiores eventos de MMA do ano.

Espera-se que a tecnologia de realidade virtual seja lançada nos próximos eventos do UFC, embora nem o UFC nem o Meta tenham planos ainda delineados para fazê-lo.