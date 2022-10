Conor McGregor entra na fila do IRA da equipe irlandesa (VÍDEO) — CMIO Esportes

A superestrela irlandesa do UFC, Conor McGregor, mostrou apoio à seleção feminina de futebol da Irlanda, que foi forçada a se desculpar depois que imagens apareceram online delas cantando uma música glorificando o IRA enquanto comemoravam a qualificação para sua primeira Copa do Mundo.

A equipe de Vera Pauw garantiu a passagem para o torneio do ano que vem na Austrália e na Nova Zelândia com uma vitória por 1 x 0 nos playoffs contra a Escócia, em Hamden Park, nesta semana.

No entanto, a equipe e a Federação de Futebol da Irlanda (FAI) foram rapidamente forçadas a entrar no modo de controle de danos, depois que um breve clipe de vários membros da equipe cantando uma parte da música ‘Celtic Symphony’ da banda irlandesa The Wolfe Tones se tornou viral. nas redes sociais.

A filmagem mostrou os membros da equipe pulando para cima e para baixo enquanto cantavam: “Ooh, ahh, até o ‘RA” – um termo comumente associado como sendo de apoio ao Exército Republicano Irlandês (IRA), um desdobramento do qual, o IRA Provisório, foi responsável por vários ataques terroristas na ilha da Irlanda durante um período conhecido como ‘The Troubles’ de 1969 a 1998.

Vários membros da equipe irlandesa pediram desculpas posteriormente, com o jogador que gravou a filmagem dizendo pelo gerente da equipe Pauw estar perturbado com a atenção negativa que recebeu.

Mais tarde, o técnico holandês Pauw pediu desculpas: “Eu sou responsável pelos jogadores, então, em nome dos jogadores, da equipe e da associação, gostaria de oferecer minhas sinceras desculpas a todas as pessoas que machucamos.

“Este [respect] é a primeira coisa na nossa linha, a primeira frase, no meu time todo mundo tem respeito porque sempre há respeito a todos ao nosso redor. Então, estamos mais desapontados conosco mesmos por termos ultrapassado essa regra do que qualquer outra coisa, e sentimos muito por termos machucado as pessoas..”

No entanto, McGregor, que é conhecido por ser um irlandês ferozmente patriótico, pode muito bem ser da opinião de que Pauw falou cedo demais.

A ex-campeã dupla do UFC postou um tweet referenciando a questão em que o apresentador da Sky Sports News, Rob Wooton, pergunta a um membro da equipe irlandesa se ela gostaria de se desculpar em nome de seus companheiros de equipe – apenas para o clipe ser sequestrado pela infame resposta de McGregor de dentro do Madison Square Garden em 2016, quando conquistou seu segundo título do UFC de Eddie Alvarez.

“Eu só quero dizer do fundo do meu coração”, diz McGregor no clipe.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas… a absolutamente ninguém!”

O irlandês acrescentou: “Parabéns senhoras.”

Até agora, o vídeo de McGregor foi visto por mais de 1,1 milhão de pessoas, embora ainda não se saiba se será suficiente para a UEFA e a Police Scotland, que supostamente iniciaram investigações separadas sobre o incidente.