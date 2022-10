Estrela da NFL, quarterback acusado de 26ª agressão sexual – CMIO Esportes

Deshaun Watson, o quarterback estrela do time da NFL Cleveland Browns, foi notificado de um 26º processo contra ele, após uma série de reclamações semelhantes contra o jogador de 27 anos, que resultaram na suspensão dele pela liga por um período de 11 jogos e multado em US$ 5 milhões.

Cada um dos queixosos alega que Watson pressionou as mulheres a praticar atos sexuais com ele, ou outras formas de contato sexual inapropriado, sob o pretexto de que ele recebesse uma massagem – com Watson entendido ter reivindicações liquidadas financeiramente com 23 das mulheres.

O último processo, que foi aberto no condado de Harris, no Texas, afirma que Watson pressionou uma massagista a fazer sexo oral nele durante a massagem terapêutica em 2020. Cada uma das supostas ofensas ocorreu enquanto ele era membro do Houston Texans.

A alegação alega que Watson “continuamente pressionado [the plaintiff] em massagear sua área privada” antes ele “tirou a toalha” e “ofereceu para deixá-la ficar no topo.”

Acrescenta que ele obrigou a mulher a fazer sexo oral e que a mulher em questão lutou com ansiedade e depressão no tempo que se seguiu.

“A experiência do meu cliente com Deshaun Watson segue uma série de encontros perturbadoramente semelhantes relatados por mais de 20 mulheres que entraram com uma ação contra a estrela da NFL.”, disse a advogada da mulher, Anissah Nguyen, à ESPN.

“Como tantos outros, meu cliente passou quase dois anos lutando para lidar com a vergonha e o trauma de tudo o que ele roubou dela e a dor diária que se tornou sua realidade.

“Conhecer a história dela trará as conversas difíceis, críticas e até culpar as vítimas, a força e a bravura dessas outras mulheres deram à minha cliente a coragem de se levantar e falar.

“Ela busca justiça não apenas para si mesma e sua própria cura, mas também para as mais de 20 mulheres que se recusaram a ser envergonhadas em silêncio e as vítimas que ainda não se apresentaram..”

Watson, enquanto isso, manteve sua inocência em cada uma das reivindicações. As autoridades de investigação optaram por não apresentar acusações criminais contra o jogador.

“Eu continuarei a defender minha inocência, só porque, você sabe, acordos e coisas assim acontecem, não significa que uma pessoa seja culpada por qualquer coisa.”, disse em agosto.

“Eu sinto que uma pessoa tem a oportunidade de se manter em sua inocência e provar isso, e nós provamos isso do lado legal, e continuaremos avançando como indivíduo e como pessoa.”

E o porta-voz da NFL confirmou que as últimas alegações contra Watson não afetarão o prazo de sua suspensão em andamento. Ele deve voltar a jogar em dezembro.

Antes de sua suspensão da NFL ser confirmada, Watson passou dos Texans para os Browns em um dos maiores acordos comerciais da história da NFL.

Ele também assinaria o maior contrato individual já visto no esporte – um contrato de cinco anos no valor de US $ 250 milhões garantidos.