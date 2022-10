NHL reintegra jogador após investigação de abuso sexual cair – CMIO Esportes

A Liga Nacional de Hóquei considera o caso sobre alegações de abuso sexual e aliciamento contra o defensor do Tampa Bay Lightning, Ian Cole, encerrado depois de não encontrar evidências substanciais.

Uma conta no Twitter com o nome ‘Emily Smith’ postou as alegações na semana passada, alegando que Cole, 33, a preparou e estava em um relacionamento sexual forçado com ela quando ela era menor de idade e frequentava o ensino médio.

Cole foi suspenso com pagamento enquanto a NHL conduzia uma investigação. Ele negou as acusações.

“Sou grato pela oportunidade de responder e refutar as alegações anônimas feitas contra mim, que nego categoricamente”. ele disse.













“Estou ansioso para voltar ao gelo com meus companheiros de equipe e não terei mais comentários sobre este assunto daqui para frente.”

A NHL disse em um comunicado no sábado que os investigadores não conseguiram entrar em contato com o acusador anônimo e agora “considera este assunto encerrado”, o que significa que Cole pode voltar nos próximos dias.

Os departamentos jurídico e de segurança da NHL disseram que entrevistaram Cole duas vezes e também falaram com o pessoal da organização Tampa Bay Lightning.

Indivíduos com informações potencialmente relevantes também foram investigados, à medida que dados online e registros judiciais e de aplicação da lei foram revisados.

Reagindo às notícias do desenvolvimento, a Associação de Jogadores da NHL expressou preocupação com o precedente que havia sido estabelecido ao suspender Cole por alegações infundadas.

“Os jogadores nunca devem estar sujeitos a suspensão ou disciplina em resposta a acusações infundadas e anônimas”. disse a organização em um comunicado.

“Remover um jogador de seu time nessas circunstâncias é inapropriado e grosseiramente injusto.

“Estamos engajando a Liga em discussões sobre como lidar com situações semelhantes no futuro”. acrescentou.













Duas vezes vencedor da Stanley Cup, Cole foi contratado pelo Lightning como agente livre em um contrato de US $ 3 milhões por um ano no verão.

Ele não conseguiu fazer sua estreia na abertura da temporada, uma derrota por 3 a 1 para o New York Rangers na quarta-feira da semana passada, nem na vitória do time contra o Florida Panthers na sexta-feira e na derrota para um de seus ex-times, o Pittsburgh. Pinguins, no sábado.

O Lightning volta à ação na terça-feira quando enfrenta o Philadelphia Flyers em casa, com Cole disponível para jogar.