Sérvia mantém Campeonato Mundial de Voleibol Feminino — CMIO Esportes

A seleção feminina da Sérvia comemorou dois campeonatos mundiais consecutivos de vôlei na Holanda neste sábado, depois de uma confortável vitória em dois sets contra o Brasil.

A Sérvia voou pelo Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 2022 em Apeldoorn invicta para se tornar o sexto país a conquistar a coroa duas vezes seguidas.

Com seu capitão Tijana Boskovic nomeado o jogador mais valioso do torneio, a Sérvia venceu por 26-24, 25-22, 25-17. Boskovic também foi o artilheiro da final com 24 pontos.

No entanto, o Brasil deu um susto aos campeões ao liderar no início do primeiro set por 5 a 2. Após um erro de Gabriela Guimarães, no entanto, a Sérvia fechou o set por 26 a 24.

O Brasil teve algumas vantagens no segundo set, mas sete pontos sem resposta da Sérvia colocaram o time na frente por 20 a 16 e depois um bloqueio de Jovana Stevanovic fechou o set em 25 a 22.

Com a vitória no horizonte, a Sérvia abriu a vantagem no início do terceiro set, que Boskovic conquistou com o ponto da vitória para fazer 25-17.

A vitória foi a quarta da Sérvia em 22 encontros internacionais com o tradicional berço do vôlei brasileiro.

Ao conquistar o título pela segunda vez em sua história, a Sérvia se tornou a sexta equipe a conquistar campeonatos mundiais consecutivos após a ex-URSS, que venceu três vezes em 1952, 1956 e 1960, Japão (1982 e 1987), China (1982 e 1986), Cuba (1994 e 1998) e Rússia (2006 e 2010).

Nove jogadores da seleção do triunfo de 2018 formaram a equipe da Sérvia sob o comando do técnico Daniele Santarelli nesta ocasião, com o capitão Boskovich deixado “mudo” por suas conquistas juntos.













“Essas garotas, esse time, essa energia…. Fizemos isso sem perder uma única partida”, disse Boskovic.

“Estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte desta equipe. Quero agradecer a todos que nos apoiaram nas últimas três semanas, especialmente minha família”.

Na disputa pela medalha de bronze, a campeã europeia Itália selou o terceiro lugar ao derrotar os vencedores olímpicos dos Estados Unidos em três sets por 25-20, 25-15, 27-15.

A Itália garantiu uma terceira medalha no Campeonato Mundial com a goleada, com Paola Egonu sendo a artilheira da partida com 25 pontos.