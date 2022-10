COI proíbe comitê olímpico de país latino-americano — CMIO Esportes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) baniu o Comitê Olímpico da Guatemala (NOC) no domingo devido a uma falha na resolução de uma disputa legal.

O COI alertou o Comitê Olímpico da Guatemala no mês passado de que seria banido se não encontrasse uma solução para o problema até 15 de outubro.

O CON está em disputa com o Tribunal Constitucional do país da América Central em relação a algumas disposições dos regulamentos do CON.

Ao anunciar a mudança, o COI explicou que “Nenhuma solução pôde ser encontrada entre o Comitê Olímpico Nacional (CON) da Guatemala e as autoridades competentes da Guatemala dentro dos prazos prescritos”.

"No interesse dos atletas e do movimento olímpico na Guatemala, o COI instou o CON e as autoridades relevantes na Guatemala a se reunirem e encontrarem uma solução aceitável… que permitiria ao Conselho Executivo do COI suspender a suspensão do CON. O mais breve possível," acrescentou.













Se a proibição permanecer em vigor, os atletas guatemaltecos não poderão representar seu país nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

O CON também será impedido de receber financiamento do COI e se juntará ao Comitê Olímpico Russo ao ser excluído do espetáculo do atletismo.

As equipes russas foram banidas da maioria dos esportes após uma recomendação do COI no final de fevereiro, após a operação militar de Moscou na Ucrânia.

Com alguns eventos de qualificação já em andamento para Paris 2024, o presidente do COI, Thomas Bach, sugeriu recentemente que os atletas russos seriam permitidos de volta à seleção internacional se denunciassem o conflito entre sua terra natal e a Ucrânia.