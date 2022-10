Número um do mundo, desculpe após fãs criticarem tática ‘embaraçosa’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

Iga Swiatek foi acusada de usar uma jogada antidesportiva em sua vitória sobre Donna Vekic

A número um do mundo feminino, Iga Swiatek, foi forçada a se desculpar com a rival Donna Vekic depois de usar uma manobra que alguns fãs alegaram ser inaceitável, já que a polonesa venceu o San Diego Open no domingo.

Swiatek, de 21 anos, consolidou seu status como a atual líder indiscutível do tênis feminino com uma vitória por 6-3, 3-6 e 6-0 sobre a croata Vekic na Califórnia, conquistando o oitavo título WTA da temporada.

O cabeça de chave Swiatek foi obrigado a trabalhar mais contra o não cabeça de série Vekic do que muitos esperavam, com o croata vencendo o segundo set antes de desmoronar no terceiro.

Enquanto os fãs saudaram Swiatek após seu último título, alguns discordaram de uma tática que ela usou ao enfrentar um break point no jogo seis do segundo set.

Encontrando-se na rede depois de lutar para devolver um tiro de rede de Vekic, Swiatek jogou os braços para fora em uma tentativa de afastar seu oponente.

Vekic conquistou o ponto com um backhand cruzado, ajudando-a a abrir uma vantagem de 4-2 antes de terminar o set.

Swiatek recuou no set decisivo para selar a partida, comemorando em grande estilo esperando em uma prancha de surfe, de acordo com as vibrações californianas do torneio.

Mas alguns fãs ainda estavam irritados com o uso de uma tática que eles alegavam ser imprópria.

“Olha, eu gosto de Iga, mas balançar os braços para distrair seus oponentes enquanto eles estão batendo é uma merda e ela continua fazendo isso” escreveu a jornalista de tênis Caitlin Thompson.

Escute, eu gosto da Iga, mas agitar os braços para distrair seus oponentes enquanto eles estão batendo é uma merda e ela continua fazendo isso — Caitlin (@caitlin_thomps) 17 de outubro de 2022

Outros notaram que não foi a primeira vez Swiatek fez uso de palhaçadas de distração na quadra.

“Sou fã da Iga, mas essa coisa de acenar com a mão que ela faz na rede não é isso” disse outro usuário de mídia social.

“Tecnicamente não é um obstáculo, mas eu realmente não gosto da mão acenando para a rede para distrair o adversário” escreveu outro fã.

“Eu gosto de Iga, mas quanto mais ela faz isso, mais me afasta dela.”

Outro observador acrescentou: “Iga é o jogador número um do mundo. Ela deve estar muito acima de agitar os braços na rede para tentar distrair seu oponente.

“Ela faz isso com muita frequência para ser outra coisa que não seja estratégia.”

Um fã de tênis descreveu sem rodeios o estratagema como “embaraçoso,” dizendo a Swiatek: “Você é o melhor jogador do mundo, não precisa fazer tudo isso.”

A estrela polonesa parecia tímida o suficiente para mencionar o incidente em sua própria mensagem de mídia social comemorando sua vitória.

🏄‍♀️Este é o melhor prêmio/troféu de todos os tempos! Obrigado San Diego por uma semana incrível (nublada😥) e essa vibração única. Eu amo isso aqui. E parabéns @DonnaVekic para sua incrível corrida! E desculpe por acenar com as mãos para a rede. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr — Iga Świątek (@iga_swiatek) 17 de outubro de 2022

“Este é o melhor prêmio/troféu de todos os tempos!” escreveu Swiatek ao compartilhar uma foto de si mesma posando em uma prancha de surf.

“Obrigado San Diego por uma semana incrível (nublada) e essa vibração única. Eu amo isso aqui. E parabéns @DonnaVekic por sua incrível corrida! E desculpe por acenar com as mãos para a rede.”

O título para o tricampeão do Grand Slam aumentou o domínio de Swiatek no topo das classificações da WTA.

A polonesa está muito à frente de suas rivais depois de acumular 10.835 pontos – mais que o dobro do número do segundo colocado Ons Jabeur, que tem 4.555 pontos.

Swiatek será o favorito para encerrar a temporada com mais um título nas WTA Finals em Fort Worth, no Texas, que começa no final do mês.