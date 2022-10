Mbappé responde aos rumores de saída do PSG — CMIO Esportes

O atacante do Paris Saint-Germain disse que as alegações de que deseja deixar o clube da Ligue 1 são ‘falsas’

O astro do futebol francês Kylian Mbappe aproveitou uma entrevista pós-jogo no domingo para negar os rumores de que deseja deixar seu clube Paris Saint-Germain no mercado de transferências de janeiro.

Reportagens bombásticas da Marca e da RMC Sport na semana passada alegaram que Mbappe se sentiu ‘traído’ por seu clube, supostamente acusando-os de quebrar uma série de promessas feitas depois que ele esnobou o Real Madrid em maio para assinar uma lucrativa extensão de contrato com o PSG até 2025.

Dizia-se que Mbappé estava planejando uma mudança do Parc des Princes em janeiro, com os gigantes apoiados pelo Catar supostamente abertos a entreter a transferência do jogador de 23 anos, desde que não fosse para Madri.

Algumas fontes afirmaram que o PSG pedirá um mínimo de € 400 milhões (US $ 390 milhões) pelo atacante, o que quebraria o recorde mundial de transferências quebrado em 2017, quando o PSG ativou a cláusula de rescisão de € 222 milhões (US $ 216 milhões) de Neymar no Barcelona.

Após a vitória por 1 a 0 em casa sobre o rival Marselha, no domingo, onde Neymar marcou o gol da vitória, Mbappé refutou os rumores e afirmou que está “muito feliz” onde ele está.

“Não pedi para deixar o PSG em janeiro” Mbappé insistiu na RMC Sport.

“Não estou furioso com o clube, não é verdade.

“Fiquei tão chocado com essa notícia quanto todo mundo. As pessoas podem pensar que estou envolvido, [but] Eu não sou nada”, Mbappé acrescentou.

“Eu estava tirando uma soneca, minha comitiva estava no jogo do meu irmãozinho. Ficamos surpresos quando descobrimos… Eu só queria dizer que é completamente falso. Estou muito feliz aqui.”

Os últimos comentários de Mbappé vêm depois que ele abordou uma possível mudança mais específica para o Liverpool ou o Real Madrid enquanto participava de um evento para lançar seu projeto filantrópico ‘Inspirado pela KM’ em Paris há alguns dias.

“Por enquanto, (só estou pensando em ganhar) uma segunda Copa do Mundo. Depois disso, não sei”, Mbappé respondeu com um sorriso, quando questionado pela RMC Sport sobre a mudança para um dos finalistas da Liga dos Campeões da temporada passada.













O PSG está três pontos à frente do segundo colocado Lorient no topo da tabela da Ligue 1 após a vitória de domingo e está de volta à ação na noite de sexta-feira, quando viajar para Ajaccio.

Na Liga dos Campeões, os parisienses estão empatados em oito pontos com o Benfica no topo do Grupo H, o que significa que uma vitória para eles contra o Maccabi Haifa na próxima semana garantirá a passagem para as fases eliminatórias.

Mbappé pode então viajar para o Qatar 2022 com a cabeça limpa, depois de também colocar um escândalo de bruxaria envolvendo o companheiro de equipe Paul Pogba e seu irmão Mathias Pogba para trás.

Mathias Pogba afirmou que Paul Pogba contratou um feiticeiro conhecido como Marabout para ter Mbappe ferido.

Mas Mbappé mostrou vontade de acreditar no lado de Paul Pogba da história – que ele havia contratado o Marabout, mas apenas para tentar se manter fora da mesa de operações – para o bem da equipe de Didier Deschamps Les Bleus, que inicia a defesa do título de 2018 contra a Austrália em 22 de novembro.