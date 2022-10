Jogador de futebol se recusa a usar braçadeira de arco-íris na Holanda — CMIO Esportes

O médio do Feyenoord, Orkun Kokcu, não foi o capitão da sua equipa no jogo da Eredivisie contra o AZ Alkmaar em Sundy, depois de se recusar a usar uma braçadeira de arco-íris.

O jogador de 21 anos de origem turca e azerbaijana havia comandado o Feyenoord nas cinco partidas anteriores, mas citou razões religiosas para sua decisão de não usar a braçadeira no fim de semana.

“Decidi não usar a braçadeira de capitão arco-íris desta rodada” Kokcu disse em uma mensagem compartilhado por seu clube.

“Acho importante enfatizar que tenho respeito por todos, independentemente de religião, origem ou preferência. Acredito que cada um é livre para fazer o que quiser ou sentir.

“Entendo muito bem qual é a importância dessa ação, mas por causa de minhas crenças religiosas não me sinto a pessoa certa para apoiar isso”, disse. ele adicionou.

Kokcu, que nasceu na Holanda, mas representa a Turquia em nível internacional, disse que suas crenças religiosas o incomodavam ao usar a braçadeira de capitão, mas ele aceitou que algumas pessoas podem ser “desapontado com isso.”

“Essa não é absolutamente minha intenção” Kokcu alegou.

“Embora eu perceba que posso não ser capaz de tirar esse sentimento com essas palavras imediatamente. Mas espero que minha escolha por motivos religiosos também seja respeitada”.

Kokcu fez uma exibição impressionante no Alkmaar ao marcar e dar uma assistência na vitória por 3-1 que manteve o Feyenoord em terceiro na primeira divisão holandesa e a dois pontos do líder Ajax.

Gernot Trauner assumiu a capitania na partida no lugar de Kokcu, mas seu desprezo ocorre em um momento em que as braçadeiras de arco-íris são atualmente um dos maiores pontos de discussão no futebol devido à campanha One Love que começou na Holanda.

One Love forneceu as braçadeiras na Eredivisie, e os capitães de nove países europeus planejam usar o item vinculado ao apoio à comunidade LGBTQ na Copa do Mundo do Catar 2022.













A homossexualidade é ilegal no país anfitrião, e a FIFA ainda não decidiu se as braçadeiras do arco-íris podem ser usadas no torneio.

Caso o órgão dirigente mundial do futebol decida contra o uso do item, espera-se que a Inglaterra e seu capitão Harry Kane ignorem a proibição, assim como os capitães dos outros nove países que são Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha e Noruega , Suécia, Suíça e País de Gales.

Kokcu não foi o único capitão da Eredivisie a perder a oportunidade de usar a braçadeira, já que Redouan El Yaakoubi, do Excelsior, também decidiu contra o gesto.

Na derrota de sua equipe por 7 a 1 para o Ajax, El Yaakoubi permaneceu como capitão, mas em vez disso usa uma braçadeira branca com a palavra ‘Respeito’.

A recusa dos dois jogadores ocorre depois que o meio-campista defensivo do Everton, Idrissa Gueye, decidiu perder uma partida contra o Montpellier quando jogava pelo PSG na temporada passada, pois os jogadores tiveram que usar uma camisa com um número nas cores do arco-íris.

Quando uma discussão começou sobre as ações de Gueye, ele recebeu apoio do presidente do Senegal, Macky Sall, e do ex-primeiro-ministro Abdoul Mbaye, que insistiu que seu compatriota “não é homofóbico”.

“Ele não quer que sua imagem seja usada para promover a homossexualidade. Deixe-o em paz,” Mbaye exigiu.