Presidente da UEFA defende decisão da Bielorrússia — CMIO Esportes

Aleksander Ceferin sugeriu que banir a Bielorrússia da qualificação para a Euro 2024 seria um ‘pouco populista’

O chefe da UEFA, Aleksander Ceferin, manteve a decisão de sua organização de não proibir a Bielorrússia da qualificação para a Eurocopa de 2024.

A Bielorrússia foi colocada no Grupo I do sorteio das eliminatórias da Euro 2024 no domingo em Frankfurt, ao lado de Andorra, Israel, Kosovo, Romênia e Suíça.

A Bielorrússia deve jogar em casa fora do país e sem espectadores, mas figuras como a ministra do Interior da Alemanha, país anfitrião da Euro 2024, Nancy Faeser, exigiram que a UEFA impedisse a Bielorrússia de participar da qualificação por causa do conflito com a Ucrânia – tal como aconteceu com a Rússia.

A Bielorrússia é aliada da Rússia na operação militar em andamento na Ucrânia, e ambos os países foram objeto de uma recomendação de proibição emitida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em fevereiro.

Mas falando ao Bild na Alemanha na quarta-feira, Ceferin defendeu a decisão de sua organização de incluir a Bielorrússia na qualificação para a partida internacional quadrienal da UEFA.

“É um pouco populista exigir: ‘Jogue todo mundo fora!’. Atualmente, não vemos razão para fazer isso”, disse Ceferin.

“Se as coisas mudarem, certamente reagiremos. Os políticos devem respeitar nossa autoridade de tomada de decisão. Também não pregamos aos políticos e governos o que fazer”, ele adicionou.

Ceferin explicou anteriormente a proibição da Rússia da Euro 2024 depois que a UEFA confirmou o desenvolvimento.

“Esta não é a decisão de hoje. A decisão sobre as equipes nacionais e de clubes da Rússia e sua suspensão foi tomada ‘até novo aviso’, o que significa que, até que decidamos o contrário, isso permanecerá em vigor. ” Ceferin disse em Hvar, na Croácia, após uma reunião do Comité Executivo da UEFA.

“Isso significa que não temos que tomar uma decisão sempre que surgir outra competição”, ele adicionou.

O Campeonato Europeu acontecerá em 10 cidades alemãs em junho e julho de 2024 e marcará a primeira vez que a Alemanha realiza o torneio desde 1988.

A Bielorrússia começa sua campanha de qualificação para a competição em 25 de março do ano que vem, quando enfrenta a Suíça.