Chefe demitido do Chelsea está interessado no emprego na Inglaterra – mídia – CMIO Esportes

Thomas Tuchel pode ter sido deixado de lado pelo Chelsea, mas as ambições do técnico alemão permanecem inabaláveis ​​em meio a relatos de que ele indicou seu interesse em assumir a seleção da Inglaterra caso ela esteja disponível após a Copa do Mundo, de acordo com o The Telegraph.

O ex-técnico do Borussia Dortmund e do Paris Saint-Germain, Tuchel, estava entre as primeiras baixas gerenciais da Premier League nesta temporada, depois que ele recebeu seus documentos de caminhada apenas 33 dias após o início da nova temporada, quando o novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, optou por fazer mudanças no atacado. após a aquisição de Roman Abramovich.

Problemas de visto pós-Brexit levaram a relatos de que Tuchel seria obrigado a deixar a Inglaterra dentro de 90 dias após sua demissão, com o homem de 49 anos fazendo arranjos para tirar seus filhos da escola em Surrey e retornar à Alemanha.













Mas esses planos podem mudar, pelo menos dependendo da Inglaterra‘desempenho na Copa do Mundo do próximo mês, no Catar.

De acordo com o The Telegraph, Tuchel sinalizou seu interesse em suceder Gareth Southgate no principal cargo do futebol inglês, caso Southgate deixe o cargo nas próximas semanas, com a Inglaterra atualmente atolada em uma forma incomumente ruim na véspera do torneio do Catar.

Também foi relatado que Tuchel solicitaria um visto de endosso do Corpo Governante, o que lhe permitiria retomar sua carreira profissional no Reino Unido pós-Brexit.

Southgate, enquanto isso, parece fazer referência a sugestões de que ele pode ser forçado a deixar seu trabalho na seleção se a Inglaterra lisonjear em enganar no próximo mês no Oriente Médio.

“Enquanto falamos agora, estou contratado para este momento em 2024, mas também estou ciente de que no futebol você tem que obter resultados”, disse recentemente.

“Então, o plano está lá e o desejo de continuidade está lá também, mas também não tomo como certo que você não tenha um desempenho inferior e espere permanecer naquele escritório.”

Independentemente de onde ele vá parar, o interesse nos serviços de Tuchel continua alto em meio a outros relatos de que ele já recusou propostas de dois clubes ingleses e um da La Liga.

A identidade dos clubes interessados ​​permanece um mistério, mas as duas vagas abertas na primeira divisão inglesa na época da demissão de Tuchel estão no Wolves, que demitiu o técnico português Bruno Lage na semana passada, bem como no Brighton, cujo ex-técnico Graham Potter substituiu Tuchel no carrossel gerencial no oeste de Londres.