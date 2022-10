Rússia responde a ameaças ‘inaceitáveis’ de boicote sueco — CMIO Esportes

Esquiadores suecos disseram que vão evitar torneios se os russos puderem participar

O ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, disse que qualquer pedido de boicote a torneios em que atletas russos podem competir é “discriminatório e inaceitável”.

Em comentários publicados na segunda-feira, os esquiadores suecos de cross-country Linn Svahn e Maja Dahlqvist disseram que estariam dispostos a boicotar competições – incluindo o Campeonato Mundial de Esqui Nórdico de 2023 – se o órgão internacional, a FIS, suspendesse a proibição aos russos.

A compatriota Frida Karlsson indicou que pode estar preparada para dar o mesmo passo, mas ainda está indecisa.

O Conselho da FIS deve se reunir no final deste mês, quando poderá discutir a remoção da suspensão geral que inicialmente impôs à Rússia e à Bielorrússia no início de março por causa do conflito na Ucrânia.













Falando na terça-feira, o ministro do Esporte russo, Matytsin, disse que não comentaria declarações de indivíduos que não fazem parte de organizações oficiais – mas observou que boicotes ou proibições esportivas anti-russas são contraproducentes.

“Declarações que discriminam atletas bielorrussos, russos ou quaisquer outros atletas e restringem seu direito de participar de competições são inaceitáveis”. Matytsin foi citado pela Match TV.

“Separadamente, ouvimos algumas declarações positivas que dizem que sem os russos, o esporte mundial não pode se desenvolver”.

Matytsin observou que o Comitê Olímpico Internacional (COI) ainda não mudou sua recomendação desde 28 de fevereiro, quando aconselhou as federações esportivas a não convidar participantes russos e bielorrussos para competições sempre que possível.

“O próximo ano será importante, haverá muitas competições para os Jogos Olímpicos”, disse Matitsin.

“Muito depende da posição do Comitê Olímpico Internacional, que até agora mantém recomendações para impedir que russos e bielorrussos participem de competições internacionais.”













Questionada sobre as ameaças de boicote dos esquiadores suecos, a chefe da Federação Russa de Esqui Cross-Country, Elena Vyalbe, disse estar despreocupada.

“Eu não me importo, deixe-os boicotar. As competições perderão seu entretenimento sem os esquiadores russos. Sem os suecos, nada vai mudar”, Vyalbe disse desafiadoramente.

O presidente do COI, Thomas Bach, sugeriu à mídia italiana no mês passado que sua organização poderia mudar sua posição para permitir que atletas russos e bielorrussos retornassem sob status neutro – mas apenas se eles “distante” a si mesmos das ações de seu governo.

Essa declaração foi recebida com indignação entre os dirigentes esportivos da Rússia, que argumentaram que seria o mesmo que fazer exigências políticas a esportistas – algo que é contrário aos princípios olímpicos.