Superstar do PSG ‘desesperado para sair do clube’ – Marca — CMIO Esportes

Kylian Mbappe pode deixar o Paris Saint-Germain em janeiro se o clube de propriedade do Catar conceder a ele seu desejo no próximo mercado de transferências, segundo relatos.

Mbappé parecia certo para se juntar ao Real Madrid em uma transferência gratuita em maio deste ano, quando o contrato de cinco anos que ele assinou ao chegar do AS Monaco em 2017 estava prestes a expirar.

Mas em uma reviravolta dramática, onde teria recebido pressão do presidente francês Emmanuel Macron, o jovem de 23 anos decidiu estender seus mandatos até 2025 no Parc des Princes.

Cinco meses depois, relatórios bombásticos do RMC na França e do Marca na Espanha afirmam que Mbappé está insatisfeito com o PSG e quer sair em janeiro.

O jornal diário Marca, com sede em Madrid, escreve que a relação entre Mbappé e o seu clube “agora está completamente quebrado”com a aparência “que não há como voltar atrás”.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé quer deixar o PSG em janeiro. Sua relação com o clube está completamente quebrada. Ele gostaria de ir para o Real Madrid, mas o PSG não o deixou sair para o Real Madrid. @marcapic.twitter.com/nS3Ggutg4C — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) 11 de outubro de 2022

A Marca diz que Mbappé já pediu para sair em julho, e o PSG estava disposto a atender o pedido desde que seu próximo destino não fosse o Real Madrid.

Por isso, Liverpool é visto como o “única opção viável” para Mbappe com o clube da Premier League anteriormente registrando interesse nele.

Mbappé acredita que o PSG o traiu devido a uma série de promessas feitas em maio para que ele renovasse seu contrato e desprezasse o Real Madrid.

Ao assinar seu novo contrato, alegou-se que Mbappe havia recebido maior poder no PSG. Isso supostamente o viu ter uma palavra a dizer na demissão do ex-técnico Mauricio Pochettino, além do diretor esportivo Leonardo, que mais tarde foi substituído por Luis Campos.













Mbappé e Campos se conhecem bem de seu tempo juntos no Mônaco, mas na mesma tarde se espalharam relatos de que Campos também se sente traído pelo PSG e quer deixar o cargo.

O repórter da CBS Ben Jacobs, que foi uma das principais vozes na aquisição do Chelsea pelo consórcio de Todd Boehly neste verão, tuitou que o PSG “despreocupado” por relatos de que Mbappe tem um relacionamento fraturado com eles.

Eles não veem a estrela saindo no meio da temporada devido ao foco em vencer a Liga dos Campeões, embora seja aceito que uma oferta massiva seja considerada se for adequada para o clube, diz Jacobs.

Relatórios separados de Santi Aouna, do Foot Mercato, alegam que a mão do PSG seria torta se alguém apresentasse um pacote gigantesco de € 400 milhões (US $ 390 milhões) para o esperançoso Ballon d’Or.

Jacobs também afirma ter sido informado de que não há sentimento de que Campos vá desistir, apesar de algumas divergências sobre como a última janela de transferências foi tratada.

Campos está planejando para o mercado de janeiro e está mais investido no projeto do grupo Qatar Sports Investments do que nunca, já que comprou uma participação em Braga em sua terra natal, Portugal.

Mbappé deve jogar pelo PSG na noite de terça-feira, quando enfrentar o Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões.