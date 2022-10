Chefe de tênis australiano discute chances de entrada de Djokovic — CMIO Esportes

O sérvio foi deportado da Austrália em janeiro em uma saga feia em torno de seu status de vacinação

O Aberto da Austrália receberia a participação do nove vezes campeão Novak Djokovic no ano que vem, mas não pode pressionar o governo para permitir que o sérvio entre no país, disse o diretor do torneio, Craig Tiley.

Djokovic foi impedido de aparecer na edição deste ano do Grand Slam depois de ser deportado da Austrália em uma briga desagradável em torno de seu status de vacinação.

Djokovic, que não está vacinado contra o Covid-19, chegou com isenção médica para competir em Melbourne, apenas para ser detido por funcionários da fronteira antes de perder uma batalha legal para permanecer no país após a intervenção do ministro da Imigração, Alex Hawke.

A deportação de Djokovic significou uma proibição automática de reentrada de três anos, embora as autoridades possam intervir para conceder uma isenção, se assim o entenderem.













O chefe do Aberto da Austrália, Craig Tiley, que também é chefe da Tennis Australia, disse a repórteres na quarta-feira que Djokovic seria recebido de braços abertos em janeiro – mas que sua entrada no país era uma questão para o jogador e o governo australiano resolverem.

“Não é um assunto sobre o qual podemos fazer lobby. É um assunto que definitivamente fica entre os dois”, disse. Tiley disse, de acordo com a AP.

“E então, dependendo do resultado, nós o receberíamos no Aberto da Austrália.”

A Austrália relaxou suas regras de entrada em julho e não exige mais que visitantes estrangeiros forneçam prova de vacinação contra o Covid-19, o que significa que a recusa de Djokovic em ser espetado não seria um problema sob os regulamentos atuais.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Esposa de Djokovic critica revista enquanto roda de vacinas

Tiley disse que conversou com Djokovic na Laver Cup em Londres no mês passado e que o jogador de 35 anos não guarda rancor, apesar de seu tratamento no início do ano.

“Ele disse que obviamente adoraria voltar para a Austrália, mas sabe que será uma decisão final para o governo federal e ele aceita isso”. disse Tiley.

“Se você notar, ele está jogando muito tênis no final do ano em antecipação e espero que haja um resultado bem-sucedido com sua inscrição. Mas isso depende dele.”

Segundo relatos, as autoridades do Australian Open contrataram especialistas externos em imigração para facilitar o processo de entrada de jogadores estrangeiros, embora isso não signifique que eles possam influenciar qualquer decisão do governo sobre Djokovic.

No início desta semana, a ex-ministra do Interior Karen Andrews afirmou que seria um “tapa na cara” aos australianos se Djokovic fosse liberado para competir no ano que vem.













Relatórios em outros lugares afirmaram que o novo governo do primeiro-ministro Anthony Albanese poderia ser mais “simpático” para Djokovic e suas esperanças de ter sua proibição de visto anulada.

Além de ter sido privado da chance de competir no Aberto da Austrália, Djokovic também foi impedido de participar do Aberto dos EUA em agosto por causa das regras de entrada americanas para não-cidadãos não vacinados.

Djokovic estava, no entanto, livre para competir no Aberto da França e Wimbledon – vencendo o último torneio e levando sua contagem de títulos de Grand Slam para 21, apenas um atrás de Rafael Nadal na lista de todos os tempos.

Djokovic afirmou frequentemente que não se arrepende de sua postura vacinal e está disposto a perder a chance de ganhar mais títulos, em vez de ceder e ser espetado.