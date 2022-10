Chefes de hóquei canadenses renunciam em meio a escândalo de abuso sexual — CMIO Esportes

Todo o conselho e CEO da Hockey Canada renunciou na terça-feira em meio a um escândalo de abuso sexual que foi criticado por políticos como o primeiro-ministro Justin Trudeau e descartado por patrocinadores como a Nike.

A Hockey Canada anunciou que o CEO Scott Smith e o conselho estavam deixando seus cargos em um comunicado na terça-feira.

“Reconhecendo a necessidade urgente de novas lideranças e perspectivas, todo o conselho de administração anunciou que se afastará”, disse. ele leu.

A Hockey Canada explicou que uma equipe de gerenciamento interina será instalada até que a organização em apuros nomeie um novo CEO.

A renúncia do conselho anterior é o capítulo mais recente de um escândalo em desenvolvimento que manchou ainda mais a reputação do Hockey Canada.













A organização teve seu financiamento federal congelado em junho, com o ministro do esporte do Canadá, Pascale St-Onge, mais tarde alertando os executivos de que eles precisavam deixar o Hockey Canada antes de “queimou-o no chão”.

A gigante de roupas esportivas Nike cortou os laços com a Hockey Canada na semana passada, já que várias associações provinciais de hóquei anunciaram que também parariam de enviar taxas para ela.

Em recentes audiências parlamentares, os legisladores criticaram a relutância da organização em limpar a casa, enquanto a presidente do conselho do Hockey Canada, Andrea Skinner, afirmou perante um comitê do Patrimônio Canadense em Ottawa que o comportamento tóxico “existe em toda a sociedade”.

“Sugerir que o comportamento tóxico é de alguma forma um problema específico do hóquei, ou usar o hóquei como bode expiatório como peça central da cultura tóxica é, na minha opinião, contraproducente para encontrar soluções e corre o risco de ignorar a mudança que precisa ser feita de forma mais ampla, para prevenir e abordar comportamento tóxico, principalmente contra as mulheres”, disse Skinner.

O novo membro do partido democrata Peter Julian disse a Skinner que os pais “economize e economize para registrar seus filhos nos programas Hockey Canada”.

“E as revelações – tanto as alegações de violência sexual e abuso sexual e como isso é tratado no Hockey Canada, mas também a completa falta de transparência financeira – são profundamente perturbadoras”, disse. ele adicionou.













Skinner renunciou no sábado, quando outros patrocinadores, como Bauer, anunciaram que interromperiam seu apoio nos próximos torneios e eventos devido a um “extremamente perturbador” repetida quebra de confiança da liderança do Hockey Canada.

O canal canadense TSN revelou pela primeira vez em maio como a Hockey Canada pagou um acordo não revelado a uma mulher que alegou ter sido agredida sexualmente por oito membros da equipe júnior mundial masculina em uma gala da Hockey Canada de 2018 em Londres, Ontário.

Outro escândalo foi causado quando surgiram notícias de que o Hockey Canada havia usado as taxas de registro de jovens jogadores em todo o país para financiar a maioria dos pagamentos à suposta vítima.

De acordo com o jornal Globe and Mail, a Hockey Canada também não divulgou a existência de um segundo fundo secreto para esforços legais para afastar futuras alegações de agressão sexual.

A Hockey Canada afirma que pagou C$ 7,6 milhões (US$ 5,5 milhões) em relação a nove queixas de agressão e abuso sexual desde 1989. Isso não inclui o pagamento feito ao acusador de Londres, Ontário este ano, com a maior parte do dinheiro indo aos sobreviventes do abuso do ex-técnico de hóquei júnior Graham James.

A Hockey Canada também anunciou que membros da equipe júnior mundial masculina de 2003 estão sendo investigados por agressão sexual em grupo, o que desencadeou pedidos de mudança no topo da Hockey Canada.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Chefe da NHL quer que russos joguem na Copa do Mundo de Hóquei

Trudeau disse que entendia por que os canadenses eram “com nojo” com Hockey Canada em julho e que ele achava que era “difícil para qualquer um no Canadá ter fé ou confiança em alguém” na organização.

Na quinta-feira da semana passada, antes de uma reunião do gabinete, ele disse a repórteres que era “inconcebível que o pessoal da Hockey Canada continue a se interessar”.

“Não é como se houvesse algo extraordinariamente especial sobre as pessoas do Hockey Canada que significa que elas são as únicas pessoas no país que podem administrar uma organização como essa”, acrescentou Trudeau.