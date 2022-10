Ex-funcionário de beisebol é preso por 22 anos após morte por overdose de estrela – CMIO Esportes

Eric Kay, o ex-diretor de comunicação do Los Angeles Angels que foi considerado culpado de distribuir uma substância controlada para o falecido ex-arremessador do Angels Tyler Skaggs, foi condenado a 22 anos de prisão por seu crime na terça-feira.

Skaggs morreu aos 27 anos em 1º de julho de 2019, durante uma viagem de equipe ao Texas. O nativo de Los Angeles engasgou com seu próprio vômito, e uma autópsia revelou traços de álcool, oxicodona e fentanil em seu sistema.

Durante o julgamento de Kay, os promotores do governo apresentaram evidências mostrando como ele havia distribuído as pílulas para Skags, sendo uma delas um comprimido de oxicodona de 30 miligramas misturado com fentanil.

O agente especial da Drug Enforcement Administration Geoffrey Lindenberg disse que um médico legista determinou que “mas para o fentanil” no sistema de Skaggs, o lançador “não teria morrido”.













Vários ex-jogadores dos Angels, incluindo Matt Harvey, CJ Cron, Mike Morin e Cameron Bedrosian, testemunharam que Kay também lhes forneceu pílulas de oxicodona, o que levou um júri rapidamente a considerá-lo culpado por duas acusações.

Reagindo à sentença de Kay, a família de Skaggs declarou que estava grata aos responsáveis ​​por investigar e processar o homem de 48 anos.

“A sentença de hoje não é sobre o número de anos que o réu recebeu. A verdadeira questão neste caso é responsabilizar as pessoas que estão distribuindo a droga mortal fentanil”, disse. sua declaração disse.

“Está matando dezenas de milhares de pessoas todos os anos em nosso país e destruindo famílias junto com isso. Continuaremos a lutar para responsabilizar aqueles que permitiram que Kay fornecesse uma droga mortal para Tyler. Mas por suas ações, Tyler ainda estaria conosco hoje.”

A equipe jurídica de Kay argumentou que Skaggs e Kay eram viciados com um acordo de que Skaggs financiaria suas drogas enquanto Kay lidava com as transações, informou a ESPN no início deste ano.

Após o julgamento, Kay foi gravado fazendo comentários depreciativos sobre Skaggs, sua família e o júri que o considerou culpado em telefonemas e e-mails apresentados no tribunal na terça-feira.

“Espero que as pessoas percebam o pedaço de merda que ele é. Bem, ele está morto, então fodam-se eles.” Kay disse a sua mãe, conforme relatado pela CNN.

Kay ligou para a família Skaggs “idiota” e “lixo branco,” e o júri que o condenou em fevereiro “gordo, desleixado, desdentado e desempregado”.

No tribunal esta semana, Kay disse que se arrependeu de fazer os comentários e que foi “egoísta”. “Tyler Skaggs era um amor de homem”, Kay alegou.

O juiz Terry R. Means revelou que acrescentou mais dois anos à sentença mínima de 20 anos devido aos comentários insultuosos de Kay.













“O que eu vejo saindo da sua boca… não era apenas vitríolo, mas uma insensibilidade e uma recusa em aceitar a responsabilidade ou mesmo sentir remorso por algo que você causou.” Meio disse.

O advogado de Kay solicitou a sentença mínima, pois Kay enfrentou 20 anos de prisão perpétua por distribuição de uma substância controlada resultando em morte e conspiração para possuir com intenção de distribuir substâncias controladas.

A franquia Angels disse que sua compaixão “sai para a família Skaggs neste dia difícil”, através da porta-voz Marie Garvey.

Em um comunicado, o procurador Chad E. Meacham disse que a família Skaggs aprendeu da maneira mais difícil como uma pílula de fentanil pode matar.

“É por isso que nosso escritório está comprometido em responsabilizar qualquer pessoa que negocie opióides ilícitos, sejam eles operando em becos ou estádios de classe mundial”. acrescentou Meacham.

“Senhor. Skaggs não merecia morrer assim. Ninguém faz. Esperamos que esta frase traga algum conforto à sua família enlutada”.