Ex-campeão de patinação morre aos 32 anos após acusações de abuso sexual — CMIO Esportes

Bridget Namiotka alegou ter sido abusada por seu ex-parceiro John Coughlin

A ex-campeã internacional de pares de patinação artística Bridget Namiotka, a primeira pessoa a acusar publicamente o ex-campeão nacional de pares John Coughlin de abuso sexual, morreu em julho passado, conforme confirmado por seus pais.

Falando ao USA Today, Steve e Maureen Namiotka disseram que sua filha “Sucumbiu a suas longas lutas contra o vício depois de vários anos muito difíceis de lidar com o trauma do abuso sexual”.

“Ela era uma criança linda e uma atleta maravilhosa, e estamos com o coração partido. É nossa esperança que a morte de Bridget traga uma nova atenção para os terríveis efeitos do abuso sexual e do vício em nossa sociedade”. eles adicionaram.













Namiotka tornou públicas suas acusações contra o ex-parceiro de pares Coughlin em maio de 2019, ao responder a um post de mídia social em apoio a ele.

“Sinto muito, mas John (sic) machucou pelo menos 10 pessoas, incluindo eu. Ele abusou sexualmente de mim por 2 anos”, Namiotka escreveu sobre Coughlin, que se suicidou aos 33 anos em 18 de janeiro daquele ano.

Fazendo mais postagens no Facebook quase imediatamente após suas primeiras acusações, Namiotka acrescentou: “A arrumação acontece. Aconteceu comigo e ele machucou muitas garotas. Pense nas vítimas.”

Menos de três meses após as postagens de Namiotka no Facebook, a patinadora artística olímpica Ashley Wagner disse ao USA Today em 1º de agosto que Coughlin a agrediu sexualmente depois de uma festa em um acampamento da equipe nacional em junho de 2008, quando ela tinha acabado de completar 17 anos e Coughlin tinha 22.

Namiotka emparelhou com Coughlin de 2004 a 2007, dos 14 aos 17 anos, quando Coughlin tinha 18 a 21 anos.

Em janeiro de 2019, o USA Today citou uma pessoa com conhecimento da situação e informou que três queixas de má conduta sexual foram feitas contra Coughlin.

Entrando em contato com o USA Today por e-mail, ele alegou que as acusações contra ele eram “infundadas”.

“Embora eu desejasse poder falar livremente sobre as alegações infundadas feitas contra mim, as regras da SafeSport me impedem de fazê-lo, pois o caso permanece pendente”, disse. ele disse.













“Observo apenas que o próprio aviso de alegação da SafeSport afirmou que uma alegação de forma alguma constitui uma descoberta da SafeSport ou que há algum mérito na alegação.”

Com Coughlin se enforcando logo depois, esse desenvolvimento efetivamente encerrou a investigação sobre sua conduta, conforme anunciado em fevereiro de 2019 pela SafeSport.

Namiotka e Coughlin ganharam três medalhas juntos na série Junior Grand Prix e terminaram em nono no campeonato nacional de nível olímpico sênior em 2007.