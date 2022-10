O técnico de Khabib afirma que o protegido pode ser melhor atacante e aluno do que o UFC – CMIO Esportes

O técnico do ex-UFC Khabib Nurmagomedov, Javier Mendez, afirmou que Islam Makhachev pode ser um atacante melhor e um aluno mais obediente do que seu mentor ex-campeão dos leves.

Como treinador principal da famosa Academia Americana de Kickboxing, Mendez trabalhou com os dois homens.

Desde que se aposentou em 2020 invicto por 29-0, Nurmagomedov passou a treinar sozinho e atualmente está tentando ajudar Mendez a orientar Makhachev a conquistar a faixa de 155 libras que ele já chamou de sua.

A quinze dias de distância de Mackachev para enfrentar Charles Oliveira pelo cinturão dos leves na luta principal do UFC 280, em Abu Dhabi, no dia 22 de outubro, Mendez falou sobre as diferenças entre os dois daguestãos e explicou porque acha que Makhachev é o melhor atacante.



“A diferença entre Islam e Khabib é quando Khabib estava no Daguestão treinando na academia de Abdulmanap – a academia de seu pai – Khabib só treinava comigo de verdade.” Mendez disse ao MMA Junkie.

“Ele realmente não treinava em pé com ninguém. Ele treinaria comigo. Portanto, seu tempo envolvido na trocação era muito limitado, enquanto Islam era inteligente o suficiente para treinar com outras pessoas e ele tem ótimos treinadores em casa que estão trabalhando com ele.”

“Então, com ele, sua greve está mais à frente do que a de Khabib, apenas pelo fato de o Islã estar trabalhando o ano todo em sua greve.”

“Khabib trabalhava apenas meio período, e é isso que as pessoas não entendem” continuou Mendez.

“Isso é o que é tão incrível sobre Khabib. Ele só estava fazendo isso em meio período e é por isso que sua melhora de luta para luta você vai, ‘Uau, ele continua melhorando’, porque para ele, havia uma enorme lacuna na trocação e o que ele poderia aprender e o que ele era capaz de fazer. , onde Islam, ele tem crescido constantemente o tempo todo e é de longe um dos melhores lutadores que já treinei.”

Mendez explicou como ele e Nurmagomedov compartilham as mesmas filosofias sobre o MMA. Mas quando o estava treinando, Mendez muitas vezes tinha problemas para fazer Nurmagomedov fazer o que desejava.













“Como treinador que o treinou, houve momentos em que tivemos ideias diferentes”, Mendez confessou.

“Ele queria mostrar às pessoas que ele podia ficar de pé, etc, etc, e eu não gostei disso. eu queria que ele fizesse [what] ele era o mais superior [at]. Como treinador, é muito mais fácil para mim do que quando ele era lutador, porque como lutador, ele não me ouvia o tempo todo.”

“Ele me ouvia a maior parte do tempo, mas não o tempo todo. Como treinador, {Makhachev} e eu, estivemos no ponto 100% do tempo”, acrescentou Mendez.