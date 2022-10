Chefe da UEFA deve concorrer ao terceiro mandato — CMIO Esportes

Report This Content

Aleksander Ceferin concorrerá à reeleição no congresso do órgão que rege o futebol europeu no próximo ano

O congresso da UEFA do próximo ano em Portugal vai ver o Presidente Aleksander Ceferin candidatar-se a um terceiro mandato, tal como confirmado no sábado pela entidade que rege o futebol europeu. As federações-membro da UEFA estão este fim-de-semana em Frankfurt, onde debateram o futuro dos campeonatos europeus masculino e feminino e os respectivos formatos de qualificação. “O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, aproveitou a oportunidade para agradecer pessoalmente a todas as 55 federações as cartas de apoio às próximas eleições recebidas nas últimas semanas, confirmando oficialmente que vai concorrer a mais um mandato no próximo Congresso da UEFA em Portugal em 2023”, a organização confirmou em um comunicado.









Ceferin ocupa o cargo desde 2016. Ele substituiu Michel Platini depois que a lenda do futebol francês foi banida em 2015 e depois perdeu um recurso contra a decisão. Em 2019, Ceferin foi reeleito para um mandato de quatro anos. Ele enfrentou momentos desafiadores em seu mandato, como quando vários grandes clubes europeus tentaram formar uma Superliga Europeia separatista, o que ameaçou o futuro da Liga dos Campeões e dos campeonatos nacionais. Ceferin pediu às federações, governos e torcedores que se oponham ao que ele descreveu como um “proposta vergonhosa e egoísta”. Embora a Superliga não tenha decolado, ainda está sendo apoiada pelos rivais da La Liga Real Madrid e FC Barcelona e Juventus na Série A italiana. Ceferin também se opôs aos planos da Fifa de sediar a Copa do Mundo a cada dois anos e não quatro, e tem sido uma peça-chave na proibição de clubes e equipes russas de torneios internacionais como resposta à operação militar na Ucrânia.









A Uefa confirmou nesta terça-feira que a seleção masculina da Rússia não será incluída no sorteio de qualificação para o Campeonato Europeu de 2024, que acontece neste domingo em Frankfurt.

Comentando sobre isso, Ceferin disse que a decisão não foi tomada “hoje.” “A decisão sobre as equipes nacionais e de clubes da Rússia e sua suspensão foi tomada ‘até novo aviso’, o que significa que, até decidirmos o contrário, isso permanecerá em vigor”, disse. Ceferina explicou na sequência de uma reunião do Comité Executivo da UEFA na cidade croata de Hvar. “Isso significa que não temos que tomar uma decisão sempre que surgir outra competição”, ele adicionou.

