Ex-campeão brasileiro dissipa medos de não comparecimento no UFC 280 — CMIO Esportes

Islam Makhachev reiterou temores de que Charles Oliveira não compareça ao confronto em Abu Dhabi

O ex-campeão dos leves do UFC, Charles Oliveira, foi ao Instagram para falar sobre os rumores de que ele não vai aparecer na luta principal do UFC 280, em Abu Dhabi, no dia 22 de outubro.

Oliveira foi destituído do título de 155 libras na balança antes do UFC 274, depois de chegar em meio quilo.

Finalizando seu adversário Justin Gaethje na frente de seus fãs em Phoenix, o brasileiro preparou um confronto de dar água na boca com o candidato em ascensão Islam Makhachev pela faixa vaga.

Tentando fazer jogos mentais com o paulista, Makhachev, que tem ao seu lado a lenda dos leves Khabib Nurmagomedov por 29 a 0, sempre duvidou que Oliveira faria a noite da luta e reiterou essas afirmações antes do fim de semana.

“Duas semanas antes da luta, [and] Carlos e sua equipe [are] ainda não em Abu Dhabi… devo começar [to] preocupar?” o Daguestão perguntou no Twitter, compartilhando uma imagem de uma manchete e subtítulo que afirmava que ‘Do Bronx’ pousaria nos Emirados Árabes Unidos 20 dias antes do show.

No Instagram no sábado, Oliveira dirigiu-se a Makhachev indiretamente. Ele enviou uma foto de si mesmo em um terno azul e óculos escuros ao lado do ringue, segurando um cartão oficial em forma de octógono do UFC 280 que dizia: “Estou indo para Abu Dhabi.”Editar apagar

Na legenda, Oliveira escreveu em português: “Calma, calma. Papai está a caminho.”

“Olá, Abu Dhabi,” ele acrescentou, junto com uma série de smileys segurando um dedo na boca.

Algumas horas depois, ele postou uma foto sua e de sua equipe no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, alegando estar a caminho do UFC 280.

A preparação para o evento principal viu disputas entre os dois campos, com Oliveira prevendo que a percepção “arrogância” sobre vencê-lo vai “matar” Makhachev e Nurmagomedov.

“Eu vou para sua casa, meu amigo, lutar contra você [Makhachev] e fazer história e continuar como campeão dos leves. Ouça bem o que estou lhe dizendo. Sua arrogância vai te matar e te afogar.” Oliveira alertou em um desabafo à mídia brasileira.













“Você está falando muita merda, criticando [me] e dizendo muitas coisas. E eu estou aqui cuidando da minha vida e respeitando [you] como sempre fiz com todos vocês.

“Mas preste atenção – tudo o que você disse na mídia está vindo [your way]. Então não reclame depois. Isso é tudo o que tenho a dizer,” acrescentou Oliveira.

O agente de Makhachev e Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, foi ao Twitter para tentar desarmar a briga.

“Acabei de ouvir você dizer que somos arrogantes. Sabemos que você é um grande campeão e [a] grande ser humano, sabemos que você é muito durão”, o egípcio twittou, marcando Oliveira.

“Isso não é pessoal”, insistiu Abdelaziz. “22 de outubro, vai ser uma grande luta e vamos ver quem é o campeão.”