Pai de Tyson Fury ‘segura testículos por US $ 11 milhões’ – CMIO Esportes

John Fury, o pai do boxeador campeão dos pesos pesados ​​​​WBC Tyson Fury, afirma que segurou seus testículos por US $ 11 milhões.

O ex-lutador sem luvas criou três filhos que são lutadores profissionais, com Tommy e Roman praticando boxe ao lado de Tyson.

Apesar de ter 58 anos, John Fury acredita que pode produzir mais lutadores e afirmou que tem “segurou minhas bolas por £ 10 milhões ($ 11,05 milhões).”

“Acredite em mim, há coisas boas que saem deles” John Fury afirmou ao freebets.com

“Eu tenho loucos campeões do mundo nestas calças, crio alguns reis que eu faço. Há apenas campeões saindo desses malucos – está provado, não é?”

John Fury disse que tirou a apólice de seguro depois que Tyson Fury derrotou Deontay Wilder por nocaute técnico no sétimo round em uma revanche em 2020.

Conforme explicado no programa Behind the Gloves no YouTube, Tyson Fury acredita que seu pai foi sábio ao fazê-lo.

“Ele os segurou porque aquele esperma produziu o campeão mundial dos pesos pesados ​​e é muito valioso”, disse o homem de 34 anos.

“Então, se alguma coisa acontecer com ele, mesmo na idade dele, ele ainda pode tirar alguns campeões deles, então vamos ver.













“Imagine esse cara colocar um monte de nadadores em tubos de ensaio e congelá-los e vendê-los, este é o meio-irmão de ‘The Gypsy King’ Tyson Fury o campeão mundial dos pesos pesados, este potencialmente poderia ser nosso próximo campeão, então vale uma fortuna”, Fúria sugeriu.

“Veja, eu me tornei campeão dos pesos pesados, mas nunca produzi um campeão dos pesos pesados.”

John Fury tem 18 netos com outro a caminho depois que Tommy anunciou que ele e seu parceiro estão esperando seu primeiro filho.

Dada a história de luta da família Fury, um número significativo de netos de John Fury poderia pegar luvas. Quer o façam ou não, no entanto, John Fury já tem orgulho de seus filhos e sua prole.

“Palavras não podem expressar o quanto estou orgulhoso de Tyson e Tommy e de toda a minha família. Eu sinto que sou um campeão do mundo às vezes”, disse o patriarca da Fúria.

Depois que as negociações para um confronto da Batalha da Grã-Bretanha com Anthony Joshua fracassaram, Tyson Fury está atualmente procurando por um oponente e afirma ter um local reservado para um confronto em 26 de novembro ou 3 de dezembro.













Participando da luta de estreia de seu irmão Roman em Doncaster no sábado, ele afirmou que perdeu a esperança de que a luta com Joshua se materializasse.

“Eu tentei fazer essa luta por cerca de quatro anos e sempre houve algo que impedia isso”, ele disse para Seconds Out.

“Se eles não vão lutar, eles não vão lutar, eu não vou perder mais tempo.”

Considerando suas lutas passadas com a saúde mental, Fury também afirmou que acha que precisaremos “ajuda mental para largar o boxe” quando chegar a hora de se aposentar.

“Estou lutando boxe porque sinto que preciso lutar boxe para me manter são. Eu quero estar fora do boxe. Eu não posso deixá-lo ir.

“Me assusta pensar: ‘Por quanto tempo terei que continuar fazendo isso?’” ele confessou.