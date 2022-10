Djokovic chega à final após a aposentadoria de Medvedev (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ex-tenista russo número um do mundo não pôde continuar no Astana Open, no Cazaquistão

Novak Djokovic garantiu sua vaga na final do Astana Open no sábado, depois que o ex-rival do US Open, Daniil Medvedev, se retirou da semifinal devido a uma lesão na perna.

Djokovic conseguiu o tie-break no segundo set para empatar a partida em 4 a 6, 7 a 6 (6), mas Medvedev não conseguiu continuar o confronto, que a ATP disse mais tarde estar se tornando um dos melhores partidas do ano no circuito masculino.

“Em 1 a 0 no tie-break do segundo set, senti um clique na perna esquerda quando bati da esquerda em posição aberta”, disse. Medvedev explicou a Championat na Rússia.

“No começo eu pensei que poderia ser uma cãibra. Após o ponto, percebi que não era. Imediatamente senti que tinha puxado um músculo. Minha cabeça está girando,” acrescentou Medvedev.

“Eu realmente espero que a lesão dele não seja nada muito grave”, disse ele. disse Djokovic.

“Conheço o Daniil, ele é um cara legal, é um lutador, é um grande competidor. Ele não iria se aposentar [from] uma partida se ele não sentiu que ele [could] continuar ou [if it wouldn’t] piorar sua lesão. Ele me disse que ele puxou um músculo adutor na perna.”

“Foi uma partida muito disputada, principalmente no segundo set. Eu provavelmente diria que ele foi um jogador melhor em quadra em ambos os sets. ” admitiu Djokovic.

“Eu estava lutando e tentando encontrar uma maneira. Encontrei uma maneira de vencer o segundo, mas estou triste pelo torneio e por essas pessoas que estavam curtindo a batalha, e por Daniil que teve que terminar assim.”













O décimo primeiro encontro entre Djokovic e Medvedev foi o primeiro em 2022, com Djokovic liderando a série por 6-4.

Djokovic enfrentará Stefanos Tsitsipas na final no domingo, enquanto busca se tornar um campeão consecutivo no torneio e conquistar sua 90ª coroa em nível de turnê após sua vitória em Tel Aviv no último fim de semana.

Tsitsipas, que derrotou Andrey Rublev por 4-6, 6-4 e 6-3 na outra semifinal, está atrás de Djokovic por 7-2 em seus encontros anteriores.