A candidatura da Ucrânia à Copa do Mundo é pura política – oficial russo – CMIO Esportes

Foi confirmado na quarta-feira que a Ucrânia se junta a uma candidatura espanhola e portuguesa para a edição de 2030 da final da FIFA

O oficial de futebol russo Aleksandr Dyukov disse que a Ucrânia tem todo o direito de lançar uma candidatura para a Copa do Mundo de 2030 ao lado de Espanha e Portugal, mas vê a medida como puramente “político.”

Foi oficialmente confirmado nesta quarta-feira que a Ucrânia será incorporada à campanha hispano-portuguesa para conquistar os direitos de sediar a Copa do Mundo daqui a oito anos.

Os detalhes da candidatura conjunta ainda não foram finalizados, embora os relatórios afirmem que a Ucrânia pretende sediar um grupo do torneio de 48 equipes.

Respondendo à notícia, o presidente da União Russa de Futebol (RFU), Dyukov, disse que a participação ucraniana na candidatura hispano-portuguesa faz pouco sentido comercial.

“É direito deles [to bid]. A aplicação precisa ser estudada. Não vejo lógica comercial ou de marketing em tal aplicação”, disse o oficial de futebol russo na quarta-feira, conforme relatado pela RIA Novosti.

“A incorporação da Ucrânia não fortaleceu a oferta inicial. Não vejo nada aqui, exceto política”, acrescentou Dyukov, que é membro do Comité Executivo da UEFA.

Ao anunciar a sua candidatura conjunta, as autoridades futebolísticas de Espanha, Portugal e Ucrânia falaram que receberam apoio incondicional da hierarquia da UEFA.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) descreveu-o como “um projeto global e transformador do futebol europeu em uma situação excepcional”.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, deu total apoio à oferta, escrevendo nas redes sociais: “A candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Ucrânia para sediar a Copa do Mundo de 2030 é mais do que um símbolo de fé em nossa vitória conjunta. A Ucrânia perdurará, prevalecerá e será reconstruída graças à solidariedade de seus parceiros”.

A candidatura deve enfrentar forte concorrência de uma campanha conjunta sul-americana que inclui Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.

Em outros lugares, uma possível campanha de três vias da Arábia Saudita, Egito e Grécia está sendo alinhada. Marrocos também declarou sua intenção de concorrer, possivelmente ao lado da Tunísia e da Argélia.

A FIFA anunciará formalmente os direitos de hospedagem em seu congresso em 2024.













A Ucrânia tem experiência na organização de um grande torneio antes, tendo sediado o Campeonato da Europa de 2012 ao lado da Polônia.

No entanto, os atuais planos ucranianos surgiram em um contexto muito diferente, considerando o conflito em andamento com a Rússia e a incerteza que ele cria.

O dirigente russo de futebol Vyacheslav Koloskov – que é ex-vice-presidente da FIFA – disse que vê as esperanças da Ucrânia de conquistar a Copa do Mundo ao lado de Espanha e Portugal como “irrealista”.

“Pessoalmente, vejo isso como uma campanha de relações públicas, faz sentido promover a si mesmos, o que eles pensam sobre o futuro do país, da federação, do futebol e assim por diante”. disse Koloskov.

A Rússia sediou com sucesso a última edição da Copa do Mundo da FIFA em 2018, quando as partidas foram disputadas em 12 estádios em 11 cidades.

A Copa do Mundo de 2022 começa no Catar em novembro, enquanto a versão de 2026 – que será ampliada para 48 seleções das 32 atuais – será disputada nos EUA, Canadá e México.