Manifestante registra boletim de ocorrência após ser derrubado por estrela da NFL — CMIO Esportes

Um manifestante dos direitos dos animais iniciou um processo legal contra a estrela do Los Angeles Rams, Bobby Wagner

O astro da NFL Bobby Wagner diz que não está preocupado com um boletim de ocorrência feito contra ele por um manifestante dos direitos dos animais que sentiu toda a força das habilidades de combate do linebacker All-Pro na noite de segunda-feira.

A estrela do Los Angeles Rams, Wagner, que é considerado um dos melhores jogadores defensivos da NFL, disse que estava apenas auxiliando a equipe de segurança do Levi’s Stadium no final do segundo quarto da derrota de sua equipe por 24 a 9 para o San Francisco. 49ers quando ele derrubou um manifestante no chão perto da lateral, depois que o homem invadiu o campo carregando o que parecia ser um sinalizador rosa.

O golpe estrondoso do jogador de 240 libras enviou o manifestante desavisado contra o gramado, com a força da colisão deixando um torrão perceptível no chão.

O invasor de campo foi posteriormente preso pela segurança e levado embora.

Mais tarde, foi relatado que o manifestante estava envolvido com o grupo Direct Action Everywhere, e que ele estava tentando chamar a atenção para um julgamento em andamento relacionado ao roubo de leitões de uma fazenda industrial.

Antes de sua invasão do campo, outro manifestante tentou interromper o jogo, mas foi impedido pela segurança.

Apesar de ser o brinde da Twitteresfera da NFL por sua interjeição, foi confirmado pelo Departamento de Polícia de Santa Clara que uma denúncia oficial foi feita contra Wagner na terça-feira, com o jogador confirmando à mídia na quarta-feira que estava ciente dos procedimentos legais. contra ele.

“Não pode realmente focar nisso”, disse Wagner sobre o relatório policial.

“Estou mais preocupado com o segurança que se machucou tentando persegui-lo. Você só tem que fazer o que tem que fazer.”

Muita gente dizendo que o manifestante.. que pulou ilegalmente no campo com uma vara fumegante.. vai processar Bobby Wagner? Como alguém sabe o que mais essa pessoa tem? Eles têm um bastão de fumaça em uma mão, quem sabe o que na outra… Bobby é um herói. Fim da história. — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 4 de outubro de 2022

Eu estava com medo pela minha vida, ele poderia ter uma bomba, Bobby Wagner salvou nossas vidas. — Greg Gaines (@GregGaines99) 5 de outubro de 2022

Wagner também acrescentou que em situações em que um torcedor invade o campo de jogo, a situação deve ser controlada imediatamente em meio a possíveis temores de que o manifestante possa estar carregando uma arma.

“Há consequências para suas ações”, alertou Wagner.

E enquanto a NFL está frequentemente atolada em reclamações legais contra jogadores de seus 32 clubes, o técnico dos Rams, Sean McVay, disse que não há dúvida de que Wagner receberá o apoio total de toda a organização em Los Angeles.

“Eu acho que todos nós sabemos onde estavam as intenções de Bobby”, disse McVay à mídia na quarta-feira, quando investigado sobre o envolvimento da polícia na situação.

“E eu apoio Bobby Wagner,” ele adicionou. “É aí que eu estou com isso. acho que ninguém vai discordar.”













O podcaster e ex-jogador da NFL Pat McAfee também deu sua opinião sobre o assunto nesta semana, dizendo que Wagner deve ser considerado um “herói” por sua interjeição.

“Muita gente dizendo que o manifestante… que pulou ilegalmente no campo com uma vara de fumar… vai processar Bobby Wagner?” McAfee escreveu no Twitter.

“Como alguém sabe o que mais essa pessoa tem? Eles têm um bastão de fumaça em uma mão, quem sabe o que na outra… Bobby é um herói. Fim da história.”

O companheiro de equipe de Wagner nos Rams, Greg Gaines, concordou: “Eu estava com medo pela minha vida, ele poderia ter uma bomba, Bobby Wagner salvou nossas vidas.”