Kremlin responde à proibição de boxe de volta — CMIO Esportes

O porta-voz presidencial, Dmitry Peskov, disse que a notícia foi um ‘impulso adicional’ na luta pelos direitos dos atletas russos

A decisão da Associação Internacional de Boxe (IBA) de permitir que atletas russos e bielorrussos retornem às competições com suas bandeiras e hinos nacionais foi bem recebida pelo Kremlin.

A IBA, que governa o boxe amador internacional, anunciou na quarta-feira que seu conselho de administração votou para reverter uma proibição que foi inicialmente imposta aos boxeadores russos e bielorrussos em março.

Ao dar o passo, a IBA – que é chefiada pelo presidente russo, Umar Kremlev – disse acreditar que “a política não deve ter nenhuma influência sobre os esportes”.

Comentando na quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Peskov, disse que foi uma decisão bem-vinda – mas que a luta pelos direitos dos atletas russos e bielorrussos não deve diminuir.













“Certamente, esta é uma notícia muito importante, muito positiva”, Peskov disse, conforme citado pela TASS.

“Vemos que, infelizmente, até agora este é um exemplo muito raro de federação que consegue defender os interesses dos nossos atletas.

“Esta não é uma razão para resolver. Pelo contrário, é um impulso adicional para nossas autoridades esportivas continuarem seus esforços para defender os interesses de nossos atletas.

“Nosso esporte de elite pode e deve ter o direito de disputar competições internacionais, devemos lutar por isso”, disse. acrescentou o porta-voz do presidente Vladimir Putin.

Ao remover sua proibição, mas também permitir o retorno das bandeiras e hinos da Rússia e da Bielorrússia em seu torneio, a IBA se tornou uma espécie de exceção no esporte mundial.

Atletas da Rússia e da Bielorrússia permanecem afastados em uma ampla variedade de outros esportes por causa do conflito na Ucrânia, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro.

Um tanto previsível, o levantamento da proibição do IBA na Rússia e na Bielorrússia foi recebido com raiva na Ucrânia – inclusive do ex-campeão mundial de boxe Wladimir Klitschko.

Klitschko acusou o IBA de “derrubando-se” e “atropelando os valores humanísticos e universais”, como ele emitiu uma mensagem de mídia social furiosa.

No mês passado, a IBA tomou a decisão de suspender a Federação de Boxe da Ucrânia (FBU) por interferência do governo em seus assuntos.