Ícone do hóquei furioso depois que os russos foram liberados para a Euro Tour — CMIO Esportes

Dominik Hasek expressou sua oposição aos jogadores russos que participam dos jogos da NHL Global Series em Praga

Dominik Hasek, o astro aposentado do hóquei no gelo tcheco considerado por muitos como um dos melhores goleiros da história do esporte, reagiu com raiva depois que jogadores russos de duas equipes da NHL foram liberados para jogar nos jogos da Global Series da NFL, que acontecerão em Praga em outubro. 7 e 8.

O governo tcheco inicialmente se opôs a jogadores russos que pudessem participar dos jogos da liga e sessões de treinos públicos em Praga nesta semana, que fazem parte de uma campanha da NHL para expandir o alcance da liga em mercados em desenvolvimento.

O Ministério das Relações Exteriores tcheco chegou a escrever à NHL para indicar que os jogadores russos não seriam bem-vindos, observando que o país havia imposto restrições de visto aos russos.

Nashville tem um jogador russo em sua lista, Yakov Trenin, enquanto Alexander Barabanov representa o San Jose. Um terceiro jogador russo, Evgeny Svechnikov, está sendo julgado pelos Sharks.













Mas, de acordo com o vice-comissário da NHL, Bill Daly, qualquer oposição aos jogadores russos da NHL foi descartada, e é uma medida que será bem recebida pelo gerente geral do Sharks, Mike Grier.

“Somos uma equipe, então se eles dizem que alguns caras não podem ir, ou todos nós vamos ou ninguém vai”, disse Grier na semana passada.

“Não é culpa dos jogadores. Eles não fizeram nada de errado. Eu não acho que eles deveriam ser punidos por isso. Estamos com eles, e estamos todos juntos como um aqui.”

Mas o sentimento não é compartilhado por Hasek, o medalhista de ouro olímpico que passou várias temporadas na NHL pelo Buffalo Sabres e pelo Detroit Red Wings, entre outros.

“Infelizmente [we have to let them in]”, escreveu Hasek no Twitter sobre os jogadores russos.

“De acordo com as leis da UE (que neste caso substituem as nossas), se eles vierem de outro país da UE, devemos deixá-los entrar. Isto é, se não estivermos em perigo imediato. Só podíamos pará-los no aeroporto quando chegassem de fora da UE.”

Hasek também afirmou na quarta-feira que a presença dos jogadores russos significava que a NHL tinha “revelou seu rosto” e estaria, portanto, apoiando a campanha militar russa na Ucrânia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Equipe da NHL apoia russos na disputa do Euro

Hasek já havia feito uma petição à NHL para intervir no assunto, mas entende-se que ele não recebeu uma resposta formal da liga.

A NHL parou de proibir jogadores russos, apesar de várias outras federações esportivas em todo o mundo imporem várias restrições a atletas e equipes esportivas russas desde o final de fevereiro.

Dois jogos entre o Nashville Predators e o San Jose Sharks acontecerão na Arena O2 de Praga nos dias 7 e 8 de outubro. Outros dois jogos serão realizados na Finlândia no início de novembro.