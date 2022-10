Partida de futebol abandonada em meio a carnificina mortal (VÍDEO) — CMIO Esportes

Jogo do campeonato argentino foi cancelado nesta quinta-feira após confrontos violentos entre torcedores e policiais

Pelo menos um torcedor morreu após confrontos entre torcedores e policiais durante uma partida do Campeonato Argentino entre Gimnasia La Plata e Boca Juniors na quinta-feira.

A partida foi interrompida apenas nove minutos do primeiro tempo, quando o árbitro foi informado de uma série de incidentes potencialmente graves que ocorreram fora do estádio, que levaram a polícia a usar gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Foi relatado que os torcedores do Gimnasia estavam tentando entrar no estádio já cheio no momento da agitação.

Apenas os torcedores do Gimnasia têm permissão para entrar em sua casa, o Estádio Juan Carmelo Zerillo, depois que os torcedores da oposição foram proibidos de assistir aos jogos lá em 2013 após vários incidentes de violência da torcida.

“Infelizmente, há uma pessoa morta”, disse Sergio Berni, ministro da Segurança de Buenos Aires, sobre o incidente.

“Ele morreu de um problema cardíaco quando foi transportado para o hospital.”

A nuvem de gás lacrimogêneo entrou posteriormente no estádio, com imagens do incidente mostrando torcedores e jogadores cobrindo seus rostos e torcedores entrando em campo para evitar problemas com a torcida.

A Associação Argentina de Futebol rapidamente abordou o incidente nas redes sociais.

“A AFA repudia veementemente os acontecimentos ocorridos hoje nas imediações do estádio Gimnasia e manifesta o seu empenho em continuar a trabalhar para erradicar este tipo de incidentes que mancham o espírito do futebol,”, escreveu, via tradução.

“A Associação Argentina de Futebol, chefiada pelo presidente Claudio Tapia, lamenta a morte de Cesar Gustavo Regueiro, torcedor do clube [Gimnasia]e envia suas condolências à família e entes queridos”, acrescentou.

Este incidente ocorreu menos de uma semana após o desastre no estádio de futebol indonésio, no qual 125 pessoas morreram depois que as autoridades tentaram reprimir os distúrbios da multidão com gás lacrimogêneo, levando os torcedores a serem pisoteados e sufocados.

“Meu filho de dois anos não conseguia respirar”, disse o jogador do Gimnasia, Leonardo Morales, depois.

“Estamos desesperados e preocupados com todas as pessoas nas arquibancadas. Isso é loucura. Estávamos jogando um jogo de futebol normal e isso se transformou nisso e a sensação de que nossos parentes quase morreram.”