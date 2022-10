Ronaldo ‘indesejado’ está indo a lugar nenhum – mídia — CMIO Esportes

O Manchester United espera que a estrela portuguesa permaneça no clube por causa da falta de pretendentes, afirmou um relatório

Cristiano Ronaldo deve permanecer no Manchester United pelo menos até o final da temporada devido à falta de potenciais compradores para o atacante de 37 anos, segundo a ESPN.

Ronaldo tentou arquitetar um afastamento de Old Trafford antes do início da atual campanha, enquanto o atacante procurava desesperadamente o futebol da Liga dos Campeões.

Mas após a rejeição de nomes como Chelsea e Bayern de Munique, assim como o próprio Ronaldo recusando uma oferta lucrativa da Arábia Saudita, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro permaneceu preso no United.

De acordo com a ESPN, o United não espera que Ronaldo saia assim que a janela de transferências reabrir em janeiro, principalmente devido à falta de pretendentes.

A saída descreve a situação como deixando o “indesejado” ex-estrela do Real Madrid como sendo “no limbo.”













Foi relatado anteriormente que o técnico Erik ten Hag estaria disposto a deixar o atacante sair em janeiro, embora o problema para Ronaldo agora pareça ser encontrar um local de pouso adequado, em vez de convencer o United a se separar.

A estrela portuguesa está atualmente cumprindo o último ano do contrato que ele assinou ao retornar ao United da Juventus em 2021, com a opção de uma extensão de um ano que parece altamente improvável.

O técnico holandês Ten Hag usou Ronaldo com moderação nesta temporada, restringindo-o a apenas 207 minutos de ação na Premier League – onde ainda não marcou nesta campanha – e principalmente o utilizando na Europa.

O único golo de Ronaldo esta época é o penalty que marcou ao FC Sheriff Tiraspol na UEFA Europa League.

O camisa sete jogou todo o jogo europeu no Omonia Nicosia, no Chipre, na noite de quinta-feira, mas desperdiçou uma chance gloriosa de marcar o 700º gol da carreira pelo clube quando ele só conseguiu direcionar um corte na trave, apesar de estar a apenas seis jardas e com o objetivo à sua mercê.

O momento resumiu uma noite frustrante para Ronaldo, embora o United tenha escapado com uma vitória por 3-2 graças a dois gols de Marcus Rashford e um gol de Anthony Martial.

O United é o próximo em ação quando viajar para o Everton na Premier League no domingo, quando Ronaldo será cotado para começar no banco de reservas mais uma vez, a julgar pelo recente tratamento de Ten Hag ao superastro português.