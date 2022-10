Estrela do futebol alvo de assaltantes pela terceira vez — CMIO Esportes

A casa italiana de Angel Di Maria foi arrombada enquanto ele e sua família estavam na residência

O internacional argentino Angel Di Maria e sua família estão ilesos depois que sua casa em Turim, na Itália, foi invadida por ladrões enquanto ele relaxava com sua família e um companheiro de equipe da Juventus.

É a terceira vez que Di Maria é alvo de assaltantes e segue incidentes semelhantes durante seu tempo no Manchester United e no Paris Saint-Germain.

Foi relatado que três homens invadiram a casa de Di Maria, que ele divide com sua esposa Jorgelina e suas filhas Pia e Mia, com um dos ladrões que se acredita ter sido preso no local pela polícia depois que um alarme foi acionado que alertou um particular empresa de segurança.

Segundo relatos, o companheiro de equipe de Di Maria na Juventus, Dusan Vlahovic, também estava presente na época.

Dois outros homens teriam fugido do local e estão sendo procurados pela polícia italiana.













Há também relatos não confirmados de que vizinhos ouviram pelo menos um tiro e que uma arma de fogo foi localizada no local.

De acordo com a publicação italiana Gazzetta Dello Sport, o roubo ocorreu na quinta-feira, por volta das 19h30, hora local, e na mesma área de Turim em que Cristiano Ronaldo morava enquanto representava a Juventus.

Di Maria ainda não comentou o assunto, que ocorreu um dia depois de dar três assistências para companheiros de equipe durante a vitória de sua equipe na Liga dos Campeões contra o Maccabi Haifa na quarta-feira.

O incidente de quinta-feira aconteceu sete anos depois que Di Maria colocou sua mansão Chesire no mercado enquanto estava contratado pelo Manchester United depois que ladrões tentaram forçar a entrada na propriedade enquanto ele estava fazendo uma refeição com sua família.

Em março do ano passado, Di Maria foi substituído durante um jogo pelo Paris Saint-Germain em meio a relatos de que sua casa havia sido assaltada com sua esposa e filhos presentes, embora não tenham tido nenhum contato com os criminosos durante todo o episódio.

Três homens e uma criança foram presos em seguida.