Técnico do Manchester United toma decisão de transferência de Ronaldo – mídia — CMIO Esportes

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, dará sua bênção para que Cristiano Ronaldo deixe o clube da Premier League na janela de transferências de janeiro, de acordo com um relatório.

Ronaldo entregou um pedido de transferência em Old Trafford neste verão devido à falta de futebol dos Red Devils na Liga dos Campeões, mas teve seus desejos negados pelo holandês que assumiu o cargo de técnico em maio.

Ten Hag insistiu que Ronaldo fazia parte de seus planos para a nova campanha, já que o português foi recusado por uma série de grandes clubes, incluindo Chelsea e Bayern de Munique.

Mas depois de não incorporar o jogador de 37 anos como titular regular em sua equipe, Ten Hag não ficará mais no caminho de Ronaldo, informou o The Telegraph.













Ronaldo foi titular em apenas uma partida da Premier League nesta temporada e ficou no banco durante toda a derrota de 6 a 3 para o Manchester City no domingo.

Ten Hag afirmou que Ronaldo não participou do jogo “por respeito” por sua carreira, mas o treinador foi criticado pela lenda do United e comentarista Roy Keane por seu tratamento ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

“Acho que o técnico está segurando ele – tudo bem, você diz que precisa de opções, mas não segura Ronaldo para ficar no banco. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos” disse Keane.

“Ele tinha opções – essa ideia de que ele não tinha opções é um lixo, ele tinha opções, quatro ou cinco opções muito boas.

“Ok, hoje o gerente, ele trouxe [Anthony] Marcial e ele marcou dois, então sim, isso é justificado.

“Mas de um modo geral, no quadro geral, ele não vai jogar Ronaldo, nós sabemos disso. Ele jogou em um ou dois jogos europeus”, Keane continuou.

“Só vai ficar mais feio com o passar da temporada. Ok, Ronaldo está motivado com a Copa do Mundo chegando, mas se ele está sentado no banco semana após semana, não é bom, só vai ficar feio.”

Ronaldo pode ser titular quando o United enfrentar o Omonia fora de casa na UEFA Europa League na quinta-feira, antes de uma viagem para o Everton na Premier League no domingo.

Cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, Ronaldo nunca havia jogado na Liga Europa até esta temporada, mas foi seu único gol em todas as competições até agora.