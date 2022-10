Estrela do tênis quer acusação de agressão retirada por motivos de saúde mental – CMIO Esportes

O finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, enfrenta uma acusação relacionada a um suposto incidente em janeiro de 2021

O tenista Nick Kyrgios tentará que uma acusação de agressão em janeiro de 2021 seja retirada por motivos relacionados à saúde mental, detalhou seu advogado em um tribunal australiano na terça-feira.

Michael Kukulies-Smith, representando Kyrgios no tribunal em sua cidade natal, Canberra, pediu um adiamento do caso para permitir que um relatório de saúde mental seja preparado em seu cliente.

O pedido levou o magistrado Glenn Theakston a adiar até 3 de fevereiro, quando os advogados de Kyrgios devem pedir que as acusações sejam retiradas.

Kyrgios foi acusado de agressão comum, supostamente decorrente de um incidente de janeiro de 2021 com sua ex-namorada, que foi posteriormente denunciado à polícia. A acusação vem com uma pena máxima de prisão de dois anos.













Detalhando o pedido, Kukulies-Smith disse que Kyrgios tinha um histórico de episódios de saúde mental desde 2015 e contou ao tribunal uma série de declarações incomuns feitas pela estrela do tênis em público desde aquela época.

Kyrgios abriu suas lutas com a saúde mental no início deste ano, afirmando que seu desempenho no Aberto da Austrália de 2019 estava atolado em “deprimido e negativo” pensamentos.

“Eu estava sozinho, deprimido, negativo, abusando de álcool, drogas, afastei familiares e amigos”, escreveu ele nas redes sociais em fevereiro.

“Senti como se não pudesse falar ou confiar em ninguém. Isso foi o resultado de não me abrir e me recusar a apoiar meus entes queridos e simplesmente me esforçar pouco a pouco para ser positivo.”

Kyrgios também mencionou seus problemas de saúde mental durante sua campanha para a final masculina de Wimbledon de 2022, onde perdeu para Novak Djokovic, bem como seus esforços no US Open deste ano, onde chegou às quartas de final.

Depois de eliminar o atual campeão Daniil Medvedev em Flushing Meadows, Kyrgios falou de sua satisfação em superar “algumas situações realmente difíceis, mentalmente”.

Ele também afirmou que suas lutas o levaram a “alguns lugares realmente assustadores.”













Kukulies-Smith também disse ao tribunal que Kyrgios deseja participar da audiência de fevereiro.

Kyrgios está atualmente em Tóquio, onde está competindo no Japan Open. Logo após a audiência no tribunal a milhares de quilômetros de distância, Kyrgios derrotou Tseng Chun-hsin em dois sets para passar para as oitavas de final.

Apesar das questões legais, Kyrgios disse aos repórteres antes da partida que continua focado e disse que sua preparação foi “nada difícil”,

“Há muito que posso controlar e estou tomando todas as medidas e lidando com isso fora da quadra,” ele adicionou.

“Eu só posso fazer o que posso e estou aqui em Tóquio e apenas tentando jogar um bom tênis, continuar esse impulso e tentar fazer meu trabalho.”