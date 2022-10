Sucesso de boxe britânico em dúvida após teste de drogas positivo – CMIO Esportes

O British Boxing Board of Control (BBBofC) diz que a muito badalada luta de boxe deste sábado entre Conor Benn e Chris Eubank Jr é “proibido e não no interesse do boxe” depois que Benn testou positivo para uma substância proibida.

Os promotores de Benn, Eddie Hearn’s Matchroom Boxing, divulgaram um comunicado para dizer que um teste de drogas de rotina havia retornado um “achado analítico adverso para vestígios de um medicamento para fertilidade,” mas acrescentou que a amostra B de Benn ainda não foi testada e que ele não foi suspenso e, portanto, continua livre para lutar no caso totalmente britânico de sábado.

Entende-se que Been testou positivo para uma droga de fertilidade feminina chamada clomifeno, que está na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping.

A competição ganhou publicidade significativa nas últimas semanas, em grande parte devido às duas lutas que os pais dos boxeadores, Nigel Benn e Chris Eubank, tiveram na década de 1990, quando eram indiscutivelmente os melhores lutadores britânicos de sua época.

No entanto, o comunicado do BBBofC sugere que a luta de sábado está em grande risco. Ele acrescentou que sua decisão de não sancionar a luta foi comunicada aos boxeadores e seus respectivos promotores na manhã de quarta-feira.

Benn, no entanto, afirmou que discutiu o assunto com Eubank Jr e ambos tomaram a decisão de continuar com a luta depois de procurar aconselhamento médico e jurídico, e que juntos eles “quer que a luta aconteça para os fãs.”

“Ele acredita em mim. Não é quem eu sou, não é o que eu sou. Ele estava entendendo”, disse Benn sobre sua suposta discussão com seu rival.

“Ao longo de toda a minha carreira, nunca tive problemas antes. Eu sou um atleta limpo e vamos chegar ao fundo disso.”

O promotor Eddie Hearn também elaborou sobre os desenvolvimentos de quarta-feira para dizer que a luta continua, mas que a decisão do BBBoC de não sancionar a competição dá aos organizadores da luta alguns obstáculos extras para superar antes do primeiro gongo de sábado.

“Do jeito que estamos agora, o Conselho de Controle Britânico de Boxe não está sancionando a luta”, disse. ele disse.

“Isso não significa que a luta está encerrada, mas há um processo pelo qual temos que passar.

“Conor Benn não está suspenso, ele está livre e livre para lutar. Há muita coisa acontecendo com os advogados.”

Permanece possível que outro órgão sancionador possa ser procurado para supervisionar a luta na ausência do BBBofC.

Uma década atrás, uma luta entre dois outros boxeadores britânicos, David Haye e Dereck Chisora, foi sancionada pela Federação de Boxe de Luxemburgo, pois nenhum dos lutadores possuía licença na época.

E Hearn diz que, embora essa não seja uma rota que ele gostaria de navegar, pode ser uma maneira de garantir que o show continue.

“Já foi feito antes e não é algo que eu tenha visto antes ou algo que eu necessariamente concordo,” ele disse.

“Mas, no final das contas, tem que haver algumas conversas duras com o conselho para entender o que o processo está avançando.

“Esta não é uma situação em que queremos ser desonestos e apresentar um plano alternativo. Queremos que nosso corpo diretivo esteja confortável.”

A luta deve acontecer quase exatamente 29 anos após o pai de Benn e Eubank Jr se conhecerem na segunda de suas duas lutas. A segunda reunião foi um empate depois que Eubank venceu o primeiro por nono round por nocaute técnico três anos antes.