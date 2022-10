Estrela do xadrez dos EUA sob fogo responde na linha de trapaça – CMIO Esportes

O prodígio do xadrez americano Hans Niemann rejeitou severamente as alegações de que ele esteve envolvido em uma sofisticada e prolongada campanha de trapaça ao longo de sua carreira, depois de ser acusado de impropriedade tanto pelo melhor jogador do mundo Magnus Carlsen quanto em um longo relatório publicado pelo Chess.com .

O crescente escândalo foi desencadeado por Carlsen quando ele renunciou a um jogo online com Niemann depois de fazer apenas uma jogada, com o norueguês explicando mais tarde em um comunicado que publicou nas redes sociais que suspeitava que o jogador americano estivesse envolvido em trapaças.

A jogada recente de Niemann, Carlsen alegou, sugeriu que ele estava recebendo assistência externa devido aos saltos dramáticos na habilidade que ele diz ter observado nas performances do jovem de 19 anos.

As acusações de Carlsen pareciam ser apoiadas por um relatório de 72 páginas publicado no Chess.com esta semana, no qual eles também notaram que algumas das performances de Niemann pareciam combinar movimentos sugeridos por um mecanismo de xadrez computadorizado, e no qual foi alegado que ele trapaceou em mais de 100 jogos online com alguns tão recentes quanto 2020.













Ele também é acusado de trapacear em jogos em que o prêmio em dinheiro estava em jogo.

Niemann admitiu ter trapaceado em duas ocasiões no início de sua carreira, quando tinha 12 e 16 anos.

No entanto, logo após derrotar Christopher Yoo, de 15 anos, na primeira rodada do Campeonato de Xadrez dos EUA, Niemann deu uma breve entrevista na qual refutou as acusações feitas contra ele e prometeu manter sua posição no escândalo em andamento.

“Eu acho que este jogo é uma mensagem para todos”, disse ele após derrotar Yoo, que jogava com peças brancas.

“Essa coisa toda começou comigo dizendo que o xadrez fala por si, e acho que esse jogo falou por si e mostrou ao jogador de xadrez que sou. Também mostrou que não vou recuar e vou jogar meu melhor xadrez aqui, independentemente da pressão que estou sofrendo, e isso é tudo o que tenho a dizer sobre este jogo. O xadrez fala por si, é tudo o que posso dizer.”

Niemann se recusou a dar mais detalhes sobre seu desempenho contra Yoo.

“me desculpe, é isso”, disse ele quando perguntado sobre seu jogo. “Você pode deixar para sua própria interpretação, mas obrigado. É isso. Isso é tudo que eu gostaria de dizer, porque era um jogo tão bonito que nem preciso descrevê-lo.”

Os primeiros comentários públicos do grande mestre americano Hans Niemann desde o relatório bombástico de ontem, descobrindo que ele provavelmente trapaceou em mais de 100 jogos online, incluindo aqueles com prêmios em dinheiro envolvidos: “O xadrez fala por si, é tudo o que posso dizer”. pic.twitter.com/PHD0PVAEBr — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) 6 de outubro de 2022

A investigação do Chess.com não notou nenhum caso de fraude nos jogos exagerados de Niemann, embora tenha declarado que suas performances “merecem uma investigação mais aprofundada com base nos dados” e notou o que eles chamavam de seu “estatisticamente extraordinário” melhorias.

Espera-se que o foco volte a Niemann quando ele enfrentar Jeffery Xiong em seu próximo jogo do Campeonato de Xadrez dos EUA.