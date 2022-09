Tyson Fury afirma que os planos da ‘Batalha da Grã-Bretanha’ estão mortos (VÍDEO) — CMIO Esportes

A maior luta de boxe britânica em uma geração atingiu outro obstáculo depois que Tyson Fury retirou sua oferta de um confronto de 3 de dezembro com Anthony Joshua, após o término do prazo de segunda-feira para concordar com os termos contratuais.

Uma luta entre os dois parecia perto depois que Fury ofereceu a Joshua uma chance pelo título dos pesos pesados ​​​​do WBC após a segunda derrota consecutiva de Joshua para o campeão ucraniano Aleksandyr Usyk no mês passado, com as negociações parecendo progredir satisfatoriamente e uma data de 3 de dezembro sendo acordada para o choque.

No entanto, Fury anunciou no último final de semana que desistiria da luta se Joshua não concordasse com o contrato apresentado a ele até as 17h de segunda-feira (horário do Reino Unido) – e assim que esse prazo chegou e se foi, Fury foi às mídias sociais para afirmam que ele estava traçando uma linha através da luta potencial e passando para outras oportunidades.

“Bem pessoal, é oficial. O Dia D chegou e se foi, já passou das 5 horas da segunda-feira e nenhum contrato foi assinado”, disse Fury em uma mensagem de vídeo postada nas redes sociais.

“Acabou oficialmente para Joshua, ele agora está no frio com a matilha de lobos. Esqueça isso. Idiota, covarde, casa de merda, fisiculturista. Sempre soube que você não tinha os minerais para lutar contra o Rei Cigano. Independentemente do que você diz agora, eu realmente não me importo. Boa sorte com sua carreira e sua vida, fim de.”

Espera-se agora que Fury persiga uma luta com o peso pesado alemão Manuel Charr, um lutador de 33-4 que seria um passo significativo para baixo de Joshua em desafio e receita potencial de pay-per-view – mas falando com o promotor da iFL TV Joshua, Eddie Hearn , sugeriu que Fury nunca teve a intenção de boxear seu lutador.

“Tyson Fury não tem intenção de levar essa luta se esse for o caminho que ele vai tomar”, disse Hearn.

“Tyson Fury disse que está aposentado, Tyson Fury disse que estava dando seu dinheiro para os sem-teto… e agora Tyson Fury está dizendo que está se afastando da luta se não assinarmos na segunda-feira. Bem, adivinhe, não vamos assinar na segunda-feira; vamos ter uma reunião na segunda-feira para discutir vários pontos do contrato.

“Esperamos nove dias pelo contrato e estamos trabalhando muito duro com o Queensberry, ninguém está brincando, e temos reuniões com a BT, com o DAZN, com o Queensberry, para passar pelo processo e fazer isso, mas não vai acontecer na segunda-feira. Se você é fiel à sua palavra, o que você nunca é, então vá embora.

“O público sabe, você vai enfrentar Manuel Charr no dia 3 de dezembro; é uma piada. então não perca nosso tempo porque já passamos muito tempo nessa luta. Se você não quer a luta, apenas vá embora. Não acho que Tyson e Queensberry estejam na mesma página; eles não podem ser.”













Se a tão esperada luta Fury vs. Joshua for cancelada, representaria a terceira vez em tantos anos que a luta foi prometida, mas não entregue.

Fury foi criticado no verão de 2020 por afirmar em outro vídeo de mídia social que o ex-assessor Daniel Kinahan havia ajudado a negociar um acordo para a luta. Desde então, Kinahan tem sido alvo de autoridades em vários países em meio a alegações de que o irlandês opera uma operação de cartel de drogas de alto nível.

Uma data proposta também desmoronou no ano passado, depois que um juiz dos EUA decidiu que Deontay Wilder estava contratualmente garantido uma terceira luta com Fury depois de empatar a primeira e perder a segunda em sua série.

Fury venceu a luta por nocaute no décimo primeiro round em Las Vegas em outubro passado, em uma luta que dominou do início ao fim.