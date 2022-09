A despedida chorosa de Federer e Nadal se torna viral (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um clipe de Roger Federer e Rafael Nadal em lágrimas durante a despedida profissional de Federer ao tênis se tornou viral depois de ser visto por 17 milhões de usuários de mídia social.

O jogador de 41 anos anunciou que estaria se afastando do esporte profissionalmente após a Laver Cup de sexta-feira, e mais tarde revelou que seria um “sonho absoluto” para fazer parceria com o rival de gerações Nadal em uma partida de duplas para o Team Europe.

Os organizadores do evento em Londres concederam ao ícone suíço seu desejo, mas nenhum dos dois conseguiu conter suas emoções no final de uma derrota por 4-6, 7-6 (2), 11-9 para Jack Sock e Frances Tiafoe no Team World .

Abraçando seus companheiros de equipe durante uma cerimônia especial em sua homenagem, um emocionado Federer explicou na quadra que ele “Gostei de amarrar meus sapatos mais uma vez” jogar.

“A partida foi ótima. Eu não poderia estar mais feliz. Tem sido maravilhoso. E, claro, jogar com Rafa no mesmo time e ter os caras – todo mundo aqui, todas as lendas – obrigado”. acrescentou Federer.

Federer chamou sua carreira de 20 vitórias em Grand Slams “viagem perfeita”, e também prestou homenagem à esposa Mirka. “Ela poderia ter me parado há muito, muito tempo, mas não o fez. Ela me manteve indo e me permitiu jogar. É incrível. Obrigada,” disse Federer.

Federer explicou que os últimos dois dias “foi difícil dizer o mínimo” na coletiva de imprensa pós-jogo,

“Felizmente em momentos eu esqueci totalmente disso, [I] dormi muito bem, foi tudo maravilhoso, pude aproveitar, sinto. E por causa disso acho que poderei ter uma melhor lembrança de como foi.

“Porque se tudo for apenas estresse e eu quiser que seja apenas perfeito, eu sei que vou me lembrar de metade disso. Porque me senti como me senti, sinto que lidei fortemente com minha aposentadoria no último mês.”

Nadal, que enfrentou Federer em 40 ocasiões memoráveis ​​e o superou com 22 vitórias em Grand Slams em 2022, falou sobre o impacto que a aposentadoria de Federer terá em sua carreira.

“Quando Roger sai da turnê, uma parte importante da minha vida está saindo também por causa de todos os momentos em que ele esteve ao meu lado ou na minha frente em momentos importantes da minha vida”, disse Nadal.