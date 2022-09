Ronaldo saiu ensanguentado por colisão desagradável de goleiro (VÍDEO) — CMIO Esportes

O craque do futebol precisou de atendimento médico após o incidente, ocorrido durante a impressionante vitória de Portugal sobre a República Tcheca

Cristiano Ronaldo teve uma noite para esquecer em Praga no sábado, depois de ter ficado ensanguentado e machucado por uma colisão e não conseguiu marcar na vitória de Portugal por 4 x 0 sobre a República Tcheca na Liga das Nações da UEFA.

No banco do novo treinador Erik ten Hag para a maioria dos jogos do Manchester United ultimamente, Ronaldo teve como titular o técnico da seleção Fernando Santos e recebeu sua 190ª internacionalização pelo vencedor da Euro 2016, Portugal.

Cerca de um quarto de hora de jogo, as coisas pioraram quando ele desafiou o goleiro dos anfitriões, Tomas Vaclik, para uma bola alta.

Vaclik tentou dar um soco fora do perigo da área, mas acidentalmente pegou Ronaldo com o cotovelo e derrubou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro no gramado do Estádio Sinobo.

Ronaldo ficou com o nariz sangrando, sentado atordoado enquanto seus companheiros de equipe compatriotas o examinavam e a equipe médica de Portugal examinava o veterano.

Fazendo um corte feio no nariz de Ronaldo, os médicos itinerantes fizeram um teste de concussão no atacante que foi levado para a lateral do campo para limpar.

Ronaldo acabou por ser autorizado a regressar à ação, mas a má sorte em 2022/2023, que o viu marcar apenas um golo, continuou.

Quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, ele perdeu uma chance fácil de perto depois que a bola foi cortada para ele na área de pênalti.

Os companheiros de equipe do Manchester United, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, acertaram na deixa, com o zagueiro Dalot marcando em ambos os lados do apito do intervalo aos 33 e 52 minutos para marcar dois gols e

Fernandes marcando nos acréscimos do primeiro tempo.

A apenas oito minutos do fim, Diogo Jota, do Liverpool, entrou em ação e selou a vitória por 4 a 0 que deixou Portugal na liderança do Grupo 2 da Liga A das Nações.

Em Braga, na terça-feira, Ronaldo tem a oportunidade de corrigir o seu percalço frente à vizinha Espanha, que perdeu por 2-1 para a Suíça no sábado.