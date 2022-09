Estrelas russas vencem torneios de tênis asiáticos — CMIO Esportes

Lyudmila Samsonova venceu Zheng Qinwen na final do Aberto do Japão antes de Ekaterina Alexandrova conquistar o Aberto da Coreia ao derrotar Jelena Ostapenko

A russa número 30 do mundo Lyudmila Samsonova conquistou seu quarto título da carreira no domingo depois de derrotar o número 36 do mundo Zheng Qinwen da China no Aberto do Japão.

Em Seul, a compatriota de Samsonova e número 24 do mundo, Ekaterina Alexandrova, conquistou seu terceiro título na carreira e o segundo em 2022 ao derrotar Jelena Ostapenko em dois sets no Aberto da Coreia.

A vitória de Samsonova foi alcançada ao triunfar por 7-5, 7-5 sobre Zheng e estendendo seu recorde de vitórias para 18 vitórias em suas últimas 19 partidas.

A ofensa clínica foi a chave para uma vitória que a colocará fora do top 20 em um ranking de alta carreira na virada da semana, embora o primeiro set tenha sido apertado e empatado em 5-5 em um ponto.

Depois de converter dois forehands, Samsonova serviu o primeiro set aos 57 minutos e terminou com 14 vencedores.

Em uma repetição do primeiro set, o segundo novamente foi para um placar de 5-5. Quebrando Zheng e depois desfrutando de um serviço de amor, no entanto, Samsonova venceu seu terceiro torneio este ano depois de títulos consecutivos em Washington DC e Cleveland no mês passado.

Sem perder um set no Japão, Samsonova derrotou a atual campeã de Wimbledon Elena Rybakina, Zhang Shuai, Garbine Muguruza, Wang Xinyu e depois Zheng para levar o troféu para casa.

Reagindo à sua vitória, Samsonova disse que era um “jogo muito difícil” e deu “grandes parabéns” a ela “incrível” Adversário de 19 anos que se tornará o primeiro adolescente chinês a entrar no top 30 na segunda-feira.

“Foi um jogo nervoso hoje. Estávamos lutando em todos os pontos. Foi difícil,” acrescentou Samsonova.

Na capital sul-coreana de Seul, a número dois, Alexandrova, venceu Ostapenko, número um, na final do Open da Coreia.

O primeiro set foi até o final e foi vencido por 7-6(4) por Alexandrova, que não deixou dúvidas no segundo set e venceu o letão por 6-0.

Com uma vantagem de 5 a 2 no confronto direto, Alexandrova sabe como vencer Ostapenko e a impediu de ser a primeira bicampeã da competição.

Conforme compartilhado online pela WTA, houve um momento emocionante depois que Alexandrova selou sua quinta vitória no top 20 e a segunda vitória no torneio da temporada. Abordada educadamente por uma das boleiras que ajudavam no Parque Olímpico de Seul, ela deu sua raquete para o jovem.