Presidente russo ganha voto de confiança do corpo de boxe — CMIO Esportes

O russo Umar Kremlev, presidente da Associação Internacional de Boxe (IBA), continuará em seu cargo depois que os delegados expressaram um voto de confiança em seu governo em uma reunião extraordinária do Congresso na capital armênia de Yerevan no domingo.

Conforme confirmado em comunicado da IBA, o Congresso votou contra a realização de novas eleições depois que a reunião foi adiada por uma hora devido a uma queda de energia.













Os delegados deram 106 votos contra a moção, enquanto 36 votaram a favor e quatro se abstiveram de 146 federações nacionais elegíveis.

Como a Federação de Boxe da Ucrânia foi suspensa por interferência do governo antes do Congresso, não pôde votar na continuação do Kremlev depois de escrever aos membros da IBA na quinta-feira pedindo que ele renuncie ou seja votado fora do poder.

Espera-se que Kremlev mantenha sua posição pelo mandato completo de quatro anos que conquistou em dezembro de 2020, depois de vencer a votação no domingo.

As esperanças de Boris van der Vorst de expulsá-lo acabaram, apesar do holandês ter vencido um recurso do Tribunal de Arbitragem em junho para anular uma decisão de maio que o considerava inelegível.

Comentando sobre o futuro do IBA, Kremlev prometeu que o órgão “fazer todos os esforços” incluir o boxe nos programas dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028.

“Faremos de tudo para que o boxe faça parte dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028 e ninguém pode nos excluir”. Kremlev adicionado, conforme relatado pela R-Sport.

“Mas para nós, o Campeonato Mundial de Boxe da IBA [in 2023] deve ser a coisa mais importante, porque esta é a nossa casa. Precisamos de pessoas que enviem crianças para o boxe e saibam que esta é uma escada que você pode subir bem alto”.













Anteriormente conhecida como AIBA, a IBA foi destituída de envolvimento nas Olimpíadas de Tóquio 2020 devido a preocupações com governança, finanças, arbitragem e ética.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) administrará o boxe na competição de Paris 2024, mas o esporte não aparece no programa inicial de Los Angeles 2028, com a IBA instada a fazer reformas rápidas.

No início deste mês, preocupações foram levantadas pelo diretor esportivo do COI, Kit McConnell, sobre a IBA ser muito dependente financeiramente da gigante russa do gás Gazprom e Kremlev, passando mais energia para seu escritório em Moscou e longe da sede da IBA em Lausanne, Suíça.

“Após esses desenvolvimentos perturbadores, o COI {conselho executivo} terá que revisar completamente a situação em sua próxima reunião”, disse o COI após o resultado da votação do IBA de domingo.