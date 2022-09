Ícone do surf australiano morre após ser esmurrado do lado de fora de pub — CMIO Esportes

Chris Davidson foi vítima de um ataque de um soco em uma pequena cidade costeira em Nova Gales do Sul, segundo relatos

Homenagens foram feitas ao surfista australiano Chris Davidson, que morreu na noite de sábado depois de levar um soco do lado de fora de um pub em uma pequena cidade costeira a 280 milhas ao norte de Sydney.

O homem de 45 anos teria sido atingido no rosto por um homem de 42 anos, que foi preso e acusado de agressão causando a morte.

Davidson bateu a cabeça na calçada do lado de fora do pub Sportsmans Way em South West Rocks depois de receber o golpe, e foi tratado no local pelos paramédicos da ambulância de Nova Gales do Sul, segundo a polícia.

Davidson morreu pouco depois no Kempsey Hospital, levando a homenagens ao nativo de Sydney que participou da turnê mundial de surf em 2010 e 2011.

A lenda do surf Kelly Slater ligou para Davidson “um dos surfistas mais talentosos que já conheci.”

A World Surf League e a comunidade de surf em geral estão tristes ao saber que o ex-surfista do CT Chris Davidson, de Narrabeen, Austrália, faleceu tragicamente no sábado. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos. pic.twitter.com/pBHPSD77nF — Liga Mundial de Surf (@wsl) 25 de setembro de 2022

“Tive muitas boas batalhas com esse cara” acrescentou o 11 vezes campeão mundial Slater, que foi derrotado por Davidson, de 19 anos, quando entrou no torneio Rip Curl Pro em um curinga em Bells Beach, na Austrália, em 1996.

O diretor executivo do Surfing New South Wales, Mark Windon, disse que Davidson estava “um dos surfistas mais estilosos” sua pátria já havia produzido.

“Ele era um talento prodigioso absoluto e tão extravagante quanto na água”, Windon adicionado à emissora australiana ABC.

“[He] era um personagem maior que a vida, e para sua vida terminar dessa maneira é realmente triste.”

A Surfing Australia disse que a comunidade local do esporte estava de luto pela perda de um “surfista incrivelmente talentoso e um verdadeiro indivíduo” carinhosamente conhecido como “Davo” em uma postagem no Facebook.

Falando ao programa Nine’s Today, o amigo próximo Chris Hedge disse que a morte de Davidson foi trágica e o descreveu como um personagem único que era bondoso e a vida da festa.













“Ele tinha muito mais vida para dar, para desfrutar e valorizar. Vou sentir falta de sua risada, vou sentir falta de suas brincadeiras, vou sentir falta de sua paixão.”

“É simplesmente trágico. Quero dizer, ninguém ganha, é apenas a pior coisa de todas”, disse Hedge.

“Não só a vida de Chris foi tirada de nós, como a vida da outra pessoa também foi destruída e arruinada.

“Nada de positivo pode sair disso. É a pior coisa do mundo e tem que parar – não é bom o suficiente, tem que acabar.”

O suspeito acusado de agressão que causou a morte foi recusado sob fiança na segunda-feira e será levado a um tribunal em novembro, segundo a mídia local.