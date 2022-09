Gigantes do futebol russo apresentam inglês em papel-chave — CMIO Esportes

O Spartak Moscou nomeou o experiente britânico Paul Ashworth como seu novo diretor esportivo, conforme confirmado pelos gigantes da Premier League russa na segunda-feira.

A notícia foi revelada no site do clube e nas redes sociais, com Spartak observando que Ashworth “excelente conhecimento da língua russa desempenhou um papel importante” em sua nomeação, bem como “grande experiência profissional”.

“Damos as boas-vindas a Paul Ashworth e desejamos a ele sucesso em seu trabalho em benefício do Spartak!” acrescentou o clube.

Ashworth, 52, está familiarizado com o futebol russo depois de trabalhar na mesma função no FC Rostov em 2005.

Quando o técnico Gennady Stepushkin estava em tratamento, ele assumiu o cargo de técnico interino e comandou o clube do sul da Rússia.

Официально: Пол Эшуорт – спортивный директор «Спартака» 🔴⚪52-летний англичанин, который обладает большим профессиональным опытом и владеет русским языком, приступил к выполнению своих обязанностей. Bem-vindo, Paulo! 🇵🇹 pic.twitter.com/y7zRJrZapZ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) 26 de setembro de 2022

A carreira de Ashworth teve missões mais distantes na Nigéria, onde ele disse ao The Athletic que já foi mantido refém por “quatro ou cinco horas” por 50 jovens no estádio do Sunshine Stars FC e na Letónia.

Seu trabalho mais realizado ocorreu no Cazaquistão como CEO e diretor esportivo da Astana.

Em um mandato bem-sucedido de 18 meses, Ashworth supervisionou a chegada do clube à Liga Europa, onde alcançou uma vitória histórica na fase de grupos sobre o Manchester United em 2019.

A nomeação de Ashworth no Spartak era esperada na Rússia depois que o CEO Evgeny Melezhikov declarou que o clube em breve teria um novo diretor esportivo estrangeiro.

Ashworth foi apresentado na capital russa pouco menos de uma semana depois e em um momento de mudança geral no Spartak.

Os moscovitas são a equipe nacional mais bem sucedida de todos os tempos na Rússia, com 22 títulos da primeira divisão, mas atualmente ocupam o quinto lugar na primeira divisão com 19 pontos e sete pontos atrás do líder e atual campeão Zenit.

A empresa de energia russa Lukoil adquiriu o controle total da Spartak no mês passado e confirmou que o presidente de longa data, Leonid Fedun, deixaria o cargo. “reforçar a posição competitiva do Spartak e levar a novas vitórias.”

Melezhikov jurou que “haverá grandes mudanças Esparta”, e no mesmo dia em que a nomeação de Ashworth foi anunciada, o Spartak revelou ainda que o clube elegeu sua nova diretoria, incluindo “gerentes de topo” de Lukoil.

O vice-presidente da Lukoil, Aleksandr Matytsyn, chefiará o conselho e será acompanhado por “especialistas nas áreas financeira, jurídica e de governança corporativa” incluindo Pavel Zhdanov, Ivan Maslyaev e Evgeny Khavkin, conforme confirmado por Matytsyn à TASS.

Melezhikov manterá seu cargo de diretor geral do clube, já que Sergey Rodionov é presidente da Spartak Academy e Oleg Malyshev e Yusuf Alekperov são diretores independentes.

“Nossa primeira prioridade é criar um mecanismo colegiado mais transparente para a tomada de decisões e alocação de financiamento”, disse Matytsyn.

“Na implementação, contaremos com o modelo de gestão da Lukoil, cuja eficácia é comprovada pelos 30 anos de história da empresa.

“Entendendo todas as especificidades, cooperamos o mais próximo possível com a direção do clube, analisamos as informações, como tudo funciona, [and] quais são as necessidades prioritárias.

“Ao mesmo tempo, estamos resolvendo problemas em áreas-chave das atividades do Spartak: questões esportivas, médicas, comerciais, de infraestrutura, segurança e governança corporativa.” acrescentou Matytsyn.

Após essas nomeações, a nova diretoria e o primeiro jogo oficial de Ashworth será a viagem de domingo para Nizhny Novgorod, na Premier League russa.